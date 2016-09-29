無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
実際の著者：
The Easy Trend Visualizer指標は動向の簡単なビジュアライザです。つまり、まさにその名前が示すとおりです。動向の開始と終了点および動向が全く存在しない点も表示されます。これは、ADX標準指標（平均方向性指数）に基づいています。色付きの矢印はポジションが開かれた瞬間を定義し、色付きのバーは動向を示し、灰色の水平線は約定シグナルがないところを固定します。
図1 Easy Trend Visualizer 指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1604
