ポケットに対して
インディケータ

CCIArrows - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

EarnForex

CCIテクニカル指標によってゼロレベルのブレークスルーの瞬間を固定し、これらの瞬間を色のついた点によって表示するセマフォシグナル指標。

図1 CCIArrows指標
図1 CCIArrows指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1605

