指標は別ウィンドウで数量だけではなく履歴上での平均値も表示します。数量の平均値は現在の日と次の日の数量の予測を描画するために使用されます。

NRTR指標及び/またTrendStrength指標によってフィルタされたメインシグナルとしたASCTrend指標に基づいた取引戦略。

この指標はトレンド方向を定義することができます。