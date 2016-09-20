コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

NDuet - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
891
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
nduet.mq5 (11.05 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Tartan

2つの異なる期間を持つ移動平均が動向の方向とセマフォシグナル指標を定義し、取引の決済のための瞬間を指定します。指標が最初は小さな時間枠で使用されたことにご注意ください。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月15日に公開されました。

図1 NDuet指標

図1 NDuet指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1507

Func Measure Trends Func Measure Trends

トレンドの強さを定義する関数。

i-DRProjections_v1 i-DRProjections_v1

この指標は日の価格帯を予測します。

Quick ZigZag plus DiNapoli Quick ZigZag plus DiNapoli

DiNapoli目標レベルの描画を含む「Fast ZigZag」指標。

RAVI_FX_Fisher RAVI_FX_Fisher

フィッシャー変換を用いた正規化されていないオシレータ。