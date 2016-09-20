無料でロボットをダウンロードする方法を見る
NDuet - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 891
-
実際の著者：
Tartan
2つの異なる期間を持つ移動平均が動向の方向とセマフォシグナル指標を定義し、取引の決済のための瞬間を指定します。指標が最初は小さな時間枠で使用されたことにご注意ください。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月15日に公開されました。
図1 NDuet指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1507
Func Measure Trends
トレンドの強さを定義する関数。i-DRProjections_v1
この指標は日の価格帯を予測します。
Quick ZigZag plus DiNapoli
DiNapoli目標レベルの描画を含む「Fast ZigZag」指標。RAVI_FX_Fisher
フィッシャー変換を用いた正規化されていないオシレータ。