Tartan

2つの異なる期間を持つ移動平均が動向の方向とセマフォシグナル指標を定義し、取引の決済のための瞬間を指定します。指標が最初は小さな時間枠で使用されたことにご注意ください。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月15日に公開されました。

図1 NDuet指標