RAVI_FX_Fisher - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Luis Guilherme Damiani
説明：
フィッシャー変換を用いた正規化されていないオシレータ。売買シグナルは、指標入力パラメータで決定された高及び低トリガしきい値のブレイクスルーで発生します。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input int MAfast=4; // 高速移動平均の期間 input int MAslow=49; // 低速移動平均の期間 input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; // 平均手法 input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; // 価格 input double UpTrigger=+0.07; // ブレイクスルーレベル input double DnTrigger=-0.07; // ブレイクスルーレベル
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月15日に公開されました。
画像：
図1 RAVI_FX_Fisher指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1510
