ポケットに対して
インディケータ

RAVI_FX_Fisher - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
926
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
実際の著者：

Luis Guilherme Damiani

説明：

フィッシャー変換を用いた正規化されていないオシレータ。売買シグナルは、指標入力パラメータで決定された高及び低トリガしきい値のブレイクスルーで発生します。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input int MAfast=4;  // 高速移動平均の期間
input int MAslow=49; // 低速移動平均の期間
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA; // 平均手法
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE; // 価格
input double UpTrigger=+0.07; // ブレイクスルーレベル
input double DnTrigger=-0.07; // ブレイクスルーレベル

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月15日に公開されました。  

画像：

図1 RAVI_FX_Fisher指標

図1 RAVI_FX_Fisher指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1510

