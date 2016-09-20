目的：



アルゴリズムのさらなる決定を先に形成したトレンドの方向で定義する指標を作成する必要があるという事実を考慮して、動向の強さを百分率で測る、つまりこの動向の理想的なものへの近さを測定するためのいくつかの関数を作成しました。

以下は、私の視点から見て、理想的な動向を象徴するの指標です（左側が下降、右側が上昇動向）。各トレンドの隣には、理想的なトレンドの条件が示されています。

アルゴリズム：



最初は、この関数を記述するために、すべての真の条件が「ball」変数で1点を取得するというなんらかの評価システムの導入を決めました。また、これらの評価は変数として形成され、計算後には可能な最大数で割って100で乗じ、受け取った評価の100分率への変換を可能にしました。

関数自体は Func_Trend.ファイルに与えられています。

あと1タイプの分析：



その後、評価が不規則に計算されたことが疑われ別のアイデアが生まれました。例えば、最も重要な条件にはより多くの評価が与えられます。つまり、評価を二乗で数えるアイデアが作成され、条件が重要なほど、二乗は高いです。

以下は各トレンドの条件数の数多いイラストを表します。もっと重要な条件は、リストの先頭に配置されています。

条件は関数に加えられ評価を計算する意味が変わりましたが、一般的に、動向の割合は同じままでした。これはFunc_Trend_2.ファイルでみられます。