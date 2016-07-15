このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はfortraderでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/8006です。

動作法

バーが指定された数の最低のバーのひげより小さく形成されている場合、2つの未決ストップオーダーの設定が行われます。注文のいずれかがトリガされると、2番目の注文が除去されます。

売買シグナルの定義は指標に送達されます。指標に1つのパラメータ、つまり最小バーのサイズが決定されているバーの数を有する場合。緑の線は現在のバーのサイズ、青い線は最小バーサイズで、ポイントが注文を設定するためのシグナルです。

画像1はストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの動作、画像2はテスターの結果を示します。





図1 エキスパートアドバイザーの動作法





図2 EURUSD M15での先月（2012年9月）のエキスパートアドバイザーの操作結果。

パラメータ