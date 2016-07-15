無料でロボットをダウンロードする方法を見る
VLT_TRADER - MetaTrader 5のためのエキスパート
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はfortraderでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/8006です。
動作法
バーが指定された数の最低のバーのひげより小さく形成されている場合、2つの未決ストップオーダーの設定が行われます。注文のいずれかがトリガされると、2番目の注文が除去されます。
売買シグナルの定義は指標に送達されます。指標に1つのパラメータ、つまり最小バーのサイズが決定されているバーの数を有する場合。緑の線は現在のバーのサイズ、青い線は最小バーサイズで、ポイントが注文を設定するためのシグナルです。
画像1はストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの動作、画像2はテスターの結果を示します。
図1 エキスパートアドバイザーの動作法
図2 EURUSD M15での先月（2012年9月）のエキスパートアドバイザーの操作結果。
パラメータ
- period - 指標の期間
- PendingLevel - 以前のバーの高低値から未決注文を設定するレベル。
- Lots - ロット
- StopLoss - ポイント単位での決済逆指値で0の場合はなし
- TakeProfit - ポイント単位での決済指値で0の場合はなし
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1163
2pbIdealXOSMA
2pbIdealXOSMA指標は2pbIdeal1MAと2pbIdeal3MA指標に基づいたMACDヒストグラムを示します。SuperZigZag
ポイントで「重要な動き」を指定する能力を持つジグザグ。