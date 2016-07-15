コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

VLT_TRADER - MetaTrader 5のためのエキスパート

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
850
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
vlt_trader.mq5 (14.69 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ivlt.mq5 (3.46 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はfortraderでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/8006です。

動作法

バーが指定された数の最低のバーのひげより小さく形成されている場合、2つの未決ストップオーダーの設定が行われます。注文のいずれかがトリガされると、2番目の注文が除去されます。

売買シグナルの定義は指標に送達されます。指標に1つのパラメータ、つまり最小バーのサイズが決定されているバーの数を有する場合。緑の線は現在のバーのサイズ、青い線は最小バーサイズで、ポイントが注文を設定するためのシグナルです。

画像1はストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの動作、画像2はテスターの結果を示します。

 

図1　エキスパートアドバイザーの動作法

 

図2　 EURUSD M15での先月（2012年9月）のエキスパートアドバイザーの操作結果。

パラメータ

  • period - 指標の期間
  • PendingLevel - 以前のバーの高低値から未決注文を設定するレベル。
  • Lots - ロット
  • StopLoss - ポイント単位での決済逆指値で0の場合はなし
  • TakeProfit - ポイント単位での決済指値で0の場合はなし

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1163

Smatf Smatf

このエキスパートアドバイザーは、3つの時間枠から多くの移動平均を分析します。

Kloss Kloss

移動平均、CCI、ストキャスティックのような指標で使用されるエキスパートアドバイザー。

2pbIdealXOSMA 2pbIdealXOSMA

2pbIdealXOSMA指標は2pbIdeal1MAと2pbIdeal3MA指標に基づいたMACDヒストグラムを示します。

SuperZigZag SuperZigZag

ポイントで「重要な動き」を指定する能力を持つジグザグ。