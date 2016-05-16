無料でロボットをダウンロードする方法を見る
T3 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者
Tim Tillson
T3インディケータは、1998年に Tim Tillsonによって提案されています。
この新たな移動平均を開発した理由は、ノイズフィルタを改善し移動平均のほとんどで示されているラグを減少するためです。インディケータは、価格の複数の指数平滑法に基づいています。取引シグナルは、以下のとおりです。価格がインディケータを上向きに交差した場合は買い、下向きに交差した場合は売ります。
このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCT3クラスを使用し、詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」稿に見られます。
T3移動平均インディケータ
