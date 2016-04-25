無料でロボットをダウンロードする方法を見る
2pbIdealMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1082
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者
Nikolay Kositsin
内容
2pbIdeal1MA.mq5 と 2pbIdeal3MA.mq5 インディケータはNeutronに開発されたアルゴリズムによって平滑化された移動平均 です。
2pbIdeal3MA.mq4 インディケータはではこの平滑化アルゴリズムが3回使われます。おおざっぱな平滑化と正確な平滑化はそれぞれインディケータの平滑化に2つの入力パラメータを必要とします。インディケータは適切に短期および長期のトレンドを固定するための移動平均です。それらを使用する最も簡単な方法は高速と低速の移動平均線の交差に基づいています。
このインディケータは初めにMQL4のためにmql4.com でのコードベースで2009年1月26日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/390
