無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SuperZigZag - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1188
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ジグザグ指標は「重大な」動きを示す線を描画します。
Modeパラメータは、指標の作業モードです。
- 0 - 「重要な動き」がポイントに設定されている（ImportantPointパラメータ）
- 1 - 「重要な動き」はバー単位での一定期間の高低（RangeBarsパラメータ）に「実質的な運動」（RangeKoeffパラメータ）を掛けたものとして考えられています。
再描画なしで、上線が発生した場合、直近の下線の最低値は変わりません。現れた上線は最高値を更新します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1165
2pbIdealXOSMA
2pbIdealXOSMA指標は2pbIdeal1MAと2pbIdeal3MA指標に基づいたMACDヒストグラムを示します。VLT_TRADER
市場活動が低下すると、このエキスパートアドバイザーは、2つの未決済ストップオーダーを出します。
日中の価格帯
この指標は日中の最高値と最安値を計算して2つのセットの線として表示します。Exp_2pbIdealXOSMA
Exp_2pbIdealXOSMAエキスパートアドバイザーは2pbIdealXOSMA指標に基づいて描画されます。