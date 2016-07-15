ジグザグ指標は「重大な」動きを示す線を描画します。

Modeパラメータは、指標の作業モードです。

0 - 「重要な動き」がポイントに設定されている（ImportantPointパラメータ）

1 - 「重要な動き」はバー単位での一定期間の高低（RangeBarsパラメータ）に「実質的な運動」（RangeKoeffパラメータ）を掛けたものとして考えられています。

再描画なしで、上線が発生した場合、直近の下線の最低値は変わりません。現れた上線は最高値を更新します。