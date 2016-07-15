2pbIdealXOSMA指標は2pbIdeal1MAと2pbIdeal3MA指標に基づいたMACDヒストグラムを示します。

ポイントで「重要な動き」を指定する能力を持つジグザグ。

Exp_2pbIdealXOSMAエキスパートアドバイザーは2pbIdealXOSMA指標に基づいて描画されます。

4種類（線形、二次、対数および指数）の回帰を比較し、分析されるデータに最も適したものを選択するbarmenterosオリジナル指標の変更アラート。