このインディケータの使用は、最小の時間差で価格曲線を平滑化するための最良の方法です。

標準的な移動平均との違いは、より良い平滑化、より高い感性と少ないタイムラグです。

JMAはAMA（Adaptive Moving Average、適応移動平均） の一種で最良の価格フィルタの一つです。JMAの曲線は良好な平滑化を持ち、その終了後に強力な価格移動の間に最小限のラグをもち、終わったときには最小限のオーバーテイクを持っています。<JMAインディケータは高速のトレンドを分析することにご注意ください。<よって、JMALength_ parameter に大きい値を設定することは推奨されていません。

インディケータは、絶対的に同様の動作原理を持つ3つのバリアントで書かれています。JJMA.mq5インディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

JMA.mq5とJMA_.mq5インディケータはいかなるクラスも使用しません。違いは、二つめは、そのJMAの平滑化を得るために他のインディケータに適用することが可能なことです。



