このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はzotkindmでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/8004です。

動作法

このエキスパートアドバイザーは異なる時間枠での多数の移動平均線（3つの時間枠で5の移動平均線）とAC指標（計2の時間枠）を分析します。シグナルの強さは指標の状態（高または低）により算出され、シグナルの入力は全てのシグナルまたは強いシグナルのみによって行うことができます。

画像1は、テスターのビジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの動作を示し、画像2は、テスターの結果を示しています。





図1 エキスパートアドバイザーテスターでの約定





図2 EURUSD M15での先月（2012年9月）のエキスパートアドバイザーの操作結果。

パラメータ