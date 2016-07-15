無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Smatf - MetaTrader 5のためのエキスパート
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はzotkindmでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/8004です。
動作法
このエキスパートアドバイザーは異なる時間枠での多数の移動平均線（3つの時間枠で5の移動平均線）とAC指標（計2の時間枠）を分析します。シグナルの強さは指標の状態（高または低）により算出され、シグナルの入力は全てのシグナルまたは強いシグナルのみによって行うことができます。
画像1は、テスターのビジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの動作を示し、画像2は、テスターの結果を示しています。
図1 エキスパートアドバイザーテスターでの約定
図2 EURUSD M15での先月（2012年9月）のエキスパートアドバイザーの操作結果。
パラメータ
- TF1、TF2、TF3 - 時間枠
- maTrendPeriod_1、maTrendPeriodv_2、maTrendPeriodv_3、maTrendPeriodv_4、maTrendPeriodv_5 - 移動平均の期間
- Shift - 指標値がチェックされているバー：0 - 新形成バー、1 - 完了した最初のバー
- OpenLevel - オープンレベルは0か1
- CloseLevel - クローズレベルは0、1、2 - オフ
- Lots - ロット
- StopLoss - ポイント単位での決済逆指値で0の場合はなし
- TakeProfit - ポイント単位での決済指値で0の場合はなし
- Trailing - トレイリングストップレベルで無効の場合は0
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1162
