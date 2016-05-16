無料でロボットをダウンロードする方法を見る
JJurX - MetaTrader 5のためのインディケータ
この移動平均は、超線形およびJMAの平滑化を持った低速の適応トレンドラインです。
移動平均は次のように計算されます。
JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))
ここで
- JurX() - JurX超線形平滑化アルゴリズム
- JMA() - JMA適応平滑化アルゴリズム
- PRICE[] - 価格系列値
- bar - 現在のバーのインデックス
最終的なインディケータの平滑化を改善するために追加的なJMA平滑化が使用されます。このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
JCCX
異なる（ウルトラリニアとJMA）平滑化アルゴリズムを持った対称して正規化されたCCI(Commodity Channel Index）。JMACD
このMACDヒストグラムでは標準的な平滑化の代わりにJMAの平滑化が使用されます。
3D_Oscilator
このインディケータは、RSIとCCIインディケータに基づいて市場参入とエグジットシグナルを生成します。KRI
Kairi （KRI）オシレータの作成時には、その単純移動平均から価格の偏差が計算されます。結果は、平均値の割合で示されています。