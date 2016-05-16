この移動平均は、超線形およびJMAの平滑化を持った低速の適応トレンドラインです。



移動平均は次のように計算されます。

JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))



ここで

JurX() - JurX超線形平滑化アルゴリズム

JMA() - JMA適応平滑化アルゴリズム

PRICE[] - 価格系列値

bar - 現在のバーのインデックス

最終的なインディケータの平滑化を改善するために追加的なJMA平滑化が使用されます。このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。