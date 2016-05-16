ラゲール適応フィルタに基づいたトレンドの強さの指標。

このMACDヒストグラムでは標準的な平滑化の代わりにJMAの平滑化が使用されます。

異なる（ウルトラリニアとJMA）平滑化アルゴリズムを持った対称して正規化されたCCI(Commodity Channel Index）。