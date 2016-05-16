無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ParMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1685
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者
価格の放物線の近似に基づく移動平均インディケータ。放物価格の近似のかなり顕著なアルゴリズムがこの指標の平滑化に使用されています。
このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCParMAクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
- smoothalgorithms.mqhライブラリを terminal_data_folder\MQL5\Include に配置します。
- parma.mq5 インディケータは terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/433