コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ParMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

alexjou | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1685
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
parma.mq5 (4.43 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者

alexjou

価格の放物線の近似に基づく移動平均インディケータ。放物価格の近似のかなり顕著なアルゴリズムがこの指標の平滑化に使用されています。

このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCParMAクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

  • smoothalgorithms.mqhライブラリを terminal_data_folder\MQL5\Include に配置します。
  • parma.mq5 インディケータは terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

ParMA

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/433

Laguerre Laguerre

ラゲール適応フィルタに基づいたトレンドの強さの指標。

J2JMA J2JMA

価格幅の二重適応JMA平滑化を持つ移動平均線。

JMACD JMACD

このMACDヒストグラムでは標準的な平滑化の代わりにJMAの平滑化が使用されます。

JCCX JCCX

異なる（ウルトラリニアとJMA）平滑化アルゴリズムを持った対称して正規化されたCCI(Commodity Channel Index）。