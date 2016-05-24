コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CyberCycle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Witold Wozniak
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
979
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Witold Wozniak

ジョンエラーズとウォードシステムズグループは、ジョンエラーズに著作、ジョンワイリーアンドサンズ出版社発行の「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures（株式と先物のためのサイバネティック分析）」 で説明された指標に基づいて、サイバネティック分析アプリケーションを開発しました。

新しい効果的な取引方法はこの本の中で示されています。それは、金融時系列分析での信号デジタル処理の近代的な方法の実装に基づいています。著者は「この方法は、様々な市場において数百または数千ドルもの費用がかかる商業取引システムの結果を超え、効率が証明されている」と主張します。

CyberCycleは、その本の中で提示されたインディケータの一つです。このインディケータでの作業の基本的な方法は、移動平均の交差とその移動方向の変化の使用を含みます。

「Applying The Fisher Transform and Inverse Fisher Transform to Markets Analysis in MetaTrader 5（MetaTrader 5での市場へのフィッシャー変換と逆フィッシャーの使用）」稿もご覧ください。

CyberCycle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/539

