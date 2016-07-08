AMkA指標のシグナルに基づいたExp_AMkAエキスパートアドバイザー。シグナルは、新しい色のついた点があり前回と直近の色のついた点が異なる場合にバーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされたAMkA.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。

H4での2011のNZDUSDの検証結果：

図2。検証結果のチャート