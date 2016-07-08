AMkA指標に基づいたエキスパートアドバイザー。

Exp_AdaptiveCyberCycleエキスパートアドバイザーは Adaptive Cyber Cycle 指標に基づいて構築されています。指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。