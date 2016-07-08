コードベースセクション
AroonSignal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Aroon（アルーン）指標値に基づいたシグナル指標。

図1 AroonSignal指標

図1 AroonSignal指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1065

