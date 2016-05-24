適応型サイバーサイクル

実際の著者：

Witold Wozniak

適応型サイバーサイクルは現実の金融資産の市場サイクルの変化に常に適応することができるサイバーサイクルインディケータです。



従来のオシレータは、平滑化期間の現在の市場の状況への一定の調整が必要になります。このインディケータでは、このような調整が自動的に実行されます。このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。



コンパイルされたCyclePeriodインディケータのファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\に配置します。