iClose_HTF指標は、入力パラメータで指定された時間枠の終値に基づいてジグザグをプロットします。

Exp_X2MAエキスパートアドバイザーはX2MAユニバーサル移動平均の変化に基づいています。

Exp_AdaptiveCyberCycleエキスパートアドバイザーは Adaptive Cyber Cycle 指標に基づいて構築されています。指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。