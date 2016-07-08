コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

HistVolatility - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は、金融資産の古典的なヒ履歴ボラティリティを計算します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年9月23日に公開されました。  

図1 HistVolatility指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1061

