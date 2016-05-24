コードベースセクション
適応的CGオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Witold Wozniak

適応CGオシレータは現実の金融資産の市場サイクルの変化に常に適応することができるCGオシレータです。

従来のオシレータは、平滑化期間の現在の市場の状況への一定の調整が必要になります。このインディケータでは、このような調整が自動的に実行されます。これは、現在の市場の状況の指標スムージング期間を計算し、追加的なCyclePeriod インディケータを使用することによって達成されます。

このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。

CyclePeriodインディケータのコンパイルされたファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

適応的CGオシレータ

適応型サイバーサイクル 適応型サイバーサイクル

現実の金融資産の市場サイクルの変化に常に適応することができる適応型サイバーサイクル。

Daily Range Projections Full（日中の価格帯の予想ーフル） Daily Range Projections Full（日中の価格帯の予想ーフル）

現在のチャートのすべてのバーの明日のローソク足の変更範囲を予測します。

CrossIndex CrossIndex

このインジケータは、追加のウィンドウ内に別の通貨ペアのチャートを表示することができます。

MFCS通貨相関チャート MFCS通貨相関チャート

このインディケータは、指定した通貨チャートに相関通貨チャートを配置します。現在バーのみが示されています。カラー/モノクロモードが設定可能です。また、EURUSDとUSDCHFのよおうなペアの処理の通貨反転をサポートしています。