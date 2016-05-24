私たちのファンページに参加してください
適応的CGオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Nikolay Kositsin
実際の著者：
Witold Wozniak
適応CGオシレータは現実の金融資産の市場サイクルの変化に常に適応することができるCGオシレータです。
従来のオシレータは、平滑化期間の現在の市場の状況への一定の調整が必要になります。このインディケータでは、このような調整が自動的に実行されます。これは、現在の市場の状況の指標スムージング期間を計算し、追加的なCyclePeriod インディケータを使用することによって達成されます。
このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。
CyclePeriodインディケータのコンパイルされたファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/568
