コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_X2MA - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
756
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_x2ma.mq5 (8.29 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
x2ma.mq5 (8.75 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_X2MAエキスパートアドバイザーはX2MAユニバーサル移動平均の変化に基づいています。 シグナルは、平均移動の方向に変化がある場合にバーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされたX2MA.ex5をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2。検証結果のチャート

図2。検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1062

HistVolatility HistVolatility

この指標は、金融資産の古典的なヒ履歴ボラティリティを計算します。

ParkinsonHistVolatility ParkinsonHistVolatility

パーキンソンの履歴ボラティリティ。

Exp_AdaptiveCyberCycle Exp_AdaptiveCyberCycle

Exp_AdaptiveCyberCycleエキスパートアドバイザーは Adaptive Cyber Cycle 指標に基づいて構築されています。指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。

Exp_AMkA Exp_AMkA

AMkA指標に基づいたエキスパートアドバイザー。