記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_X2MA - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 756
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_X2MAエキスパートアドバイザーはX2MAユニバーサル移動平均の変化に基づいています。 シグナルは、平均移動の方向に変化がある場合にバーが閉じるときに形成されます。
コンパイルされたX2MA.ex5をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。
図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2。検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1062
