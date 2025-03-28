Valute / IE
IE: Ivanhoe Electric Inc
9.46 USD 0.13 (1.39%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IE ha avuto una variazione del 1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.29 e ad un massimo di 9.63.
Segui le dinamiche di Ivanhoe Electric Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IE News
- National Bank Financial initiates coverage on Ivanhoe Electric stock with Outperform rating
- Down 7.0% in 4 Weeks, Here's Why Ivanhoe Electric (IE) Looks Ripe for a Turnaround
- Cantor Fitzgerald initiates coverage on Ivanhoe Electric stock with Buy rating
- Ivanhoe Electric (IE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Analysts Estimate Nexa Resources S.A. (NEXA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Will Ivanhoe Electric (IE) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Ivanhoe Electric stock hits 52-week high at 12.71 USD
- Ivanhoe Electric stock reaches 52-week high at $11.68
- Ivanhoe Electric (IE) Stock Jumps 12.0%: Will It Continue to Soar?
- Buy this stock if you want exposure to Trump’s proposed copper tariff, analyst says
- Irish consumer sentiment drops to nine-month low on tariff fears
Intervallo Giornaliero
9.29 9.63
Intervallo Annuale
4.50 13.25
- Chiusura Precedente
- 9.33
- Apertura
- 9.49
- Bid
- 9.46
- Ask
- 9.76
- Minimo
- 9.29
- Massimo
- 9.63
- Volume
- 2.402 K
- Variazione giornaliera
- 1.39%
- Variazione Mensile
- 7.50%
- Variazione Semestrale
- 63.95%
- Variazione Annuale
- 10.90%
20 settembre, sabato