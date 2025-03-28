QuotazioniSezioni
IE
IE: Ivanhoe Electric Inc

9.46 USD 0.13 (1.39%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IE ha avuto una variazione del 1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.29 e ad un massimo di 9.63.

Segui le dinamiche di Ivanhoe Electric Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.29 9.63
Intervallo Annuale
4.50 13.25
Chiusura Precedente
9.33
Apertura
9.49
Bid
9.46
Ask
9.76
Minimo
9.29
Massimo
9.63
Volume
2.402 K
Variazione giornaliera
1.39%
Variazione Mensile
7.50%
Variazione Semestrale
63.95%
Variazione Annuale
10.90%
20 settembre, sabato