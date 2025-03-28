Dövizler / IE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IE: Ivanhoe Electric Inc
9.46 USD 0.13 (1.39%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IE fiyatı bugün 1.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.29 ve Yüksek fiyatı olarak 9.63 aralığında işlem gördü.
Ivanhoe Electric Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IE haberleri
- National Bank Financial initiates coverage on Ivanhoe Electric stock with Outperform rating
- Down 7.0% in 4 Weeks, Here's Why Ivanhoe Electric (IE) Looks Ripe for a Turnaround
- Cantor Fitzgerald initiates coverage on Ivanhoe Electric stock with Buy rating
- Ivanhoe Electric (IE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Analysts Estimate Nexa Resources S.A. (NEXA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Will Ivanhoe Electric (IE) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Ivanhoe Electric stock hits 52-week high at 12.71 USD
- Ivanhoe Electric stock reaches 52-week high at $11.68
- Ivanhoe Electric (IE) Stock Jumps 12.0%: Will It Continue to Soar?
- Buy this stock if you want exposure to Trump’s proposed copper tariff, analyst says
- Irish consumer sentiment drops to nine-month low on tariff fears
Günlük aralık
9.29 9.63
Yıllık aralık
4.50 13.25
- Önceki kapanış
- 9.33
- Açılış
- 9.49
- Satış
- 9.46
- Alış
- 9.76
- Düşük
- 9.29
- Yüksek
- 9.63
- Hacim
- 2.402 K
- Günlük değişim
- 1.39%
- Aylık değişim
- 7.50%
- 6 aylık değişim
- 63.95%
- Yıllık değişim
- 10.90%
21 Eylül, Pazar