Währungen / IE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IE: Ivanhoe Electric Inc
9.57 USD 0.24 (2.57%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IE hat sich für heute um 2.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.41 bis zu einem Hoch von 9.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ivanhoe Electric Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IE News
- National Bank Financial initiates coverage on Ivanhoe Electric stock with Outperform rating
- Down 7.0% in 4 Weeks, Here's Why Ivanhoe Electric (IE) Looks Ripe for a Turnaround
- Cantor Fitzgerald initiates coverage on Ivanhoe Electric stock with Buy rating
- Ivanhoe Electric (IE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Analysts Estimate Nexa Resources S.A. (NEXA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Will Ivanhoe Electric (IE) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Ivanhoe Electric stock hits 52-week high at 12.71 USD
- Ivanhoe Electric stock reaches 52-week high at $11.68
- Ivanhoe Electric (IE) Stock Jumps 12.0%: Will It Continue to Soar?
- Buy this stock if you want exposure to Trump’s proposed copper tariff, analyst says
- Irish consumer sentiment drops to nine-month low on tariff fears
Tagesspanne
9.41 9.59
Jahresspanne
4.50 13.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.33
- Eröffnung
- 9.49
- Bid
- 9.57
- Ask
- 9.87
- Tief
- 9.41
- Hoch
- 9.59
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- 2.57%
- Monatsänderung
- 8.75%
- 6-Monatsänderung
- 65.86%
- Jahresänderung
- 12.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K