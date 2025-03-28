KurseKategorien
IE: Ivanhoe Electric Inc

9.57 USD 0.24 (2.57%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IE hat sich für heute um 2.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.41 bis zu einem Hoch von 9.59 gehandelt.

Tagesspanne
9.41 9.59
Jahresspanne
4.50 13.25
Vorheriger Schlusskurs
9.33
Eröffnung
9.49
Bid
9.57
Ask
9.87
Tief
9.41
Hoch
9.59
Volumen
45
Tagesänderung
2.57%
Monatsänderung
8.75%
6-Monatsänderung
65.86%
Jahresänderung
12.19%
