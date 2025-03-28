通貨 / IE
IE: Ivanhoe Electric Inc
9.33 USD 0.30 (3.32%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IEの今日の為替レートは、3.32%変化しました。日中、通貨は1あたり8.95の安値と9.50の高値で取引されました。
Ivanhoe Electric Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IE News
- National Bank Financial initiates coverage on Ivanhoe Electric stock with Outperform rating
- Down 7.0% in 4 Weeks, Here's Why Ivanhoe Electric (IE) Looks Ripe for a Turnaround
- Cantor Fitzgerald initiates coverage on Ivanhoe Electric stock with Buy rating
- Ivanhoe Electric (IE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Analysts Estimate Nexa Resources S.A. (NEXA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Will Ivanhoe Electric (IE) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Ivanhoe Electric stock hits 52-week high at 12.71 USD
- Ivanhoe Electric stock reaches 52-week high at $11.68
- Ivanhoe Electric (IE) Stock Jumps 12.0%: Will It Continue to Soar?
- Buy this stock if you want exposure to Trump’s proposed copper tariff, analyst says
- Irish consumer sentiment drops to nine-month low on tariff fears
1日のレンジ
8.95 9.50
1年のレンジ
4.50 13.25
- 以前の終値
- 9.03
- 始値
- 9.14
- 買値
- 9.33
- 買値
- 9.63
- 安値
- 8.95
- 高値
- 9.50
- 出来高
- 2.506 K
- 1日の変化
- 3.32%
- 1ヶ月の変化
- 6.02%
- 6ヶ月の変化
- 61.70%
- 1年の変化
- 9.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K