クォートセクション
通貨 / IE
株に戻る

IE: Ivanhoe Electric Inc

9.33 USD 0.30 (3.32%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IEの今日の為替レートは、3.32%変化しました。日中、通貨は1あたり8.95の安値と9.50の高値で取引されました。

Ivanhoe Electric Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IE News

1日のレンジ
8.95 9.50
1年のレンジ
4.50 13.25
以前の終値
9.03
始値
9.14
買値
9.33
買値
9.63
安値
8.95
高値
9.50
出来高
2.506 K
1日の変化
3.32%
1ヶ月の変化
6.02%
6ヶ月の変化
61.70%
1年の変化
9.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K