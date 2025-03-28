Moedas / IE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IE: Ivanhoe Electric Inc
9.39 USD 0.36 (3.99%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IE para hoje mudou para 3.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.95 e o mais alto foi 9.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Ivanhoe Electric Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IE Notícias
- National Bank Financial initiates coverage on Ivanhoe Electric stock with Outperform rating
- Down 7.0% in 4 Weeks, Here's Why Ivanhoe Electric (IE) Looks Ripe for a Turnaround
- Cantor Fitzgerald initiates coverage on Ivanhoe Electric stock with Buy rating
- Ivanhoe Electric (IE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Analysts Estimate Nexa Resources S.A. (NEXA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Will Ivanhoe Electric (IE) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Ivanhoe Electric stock hits 52-week high at 12.71 USD
- Ivanhoe Electric stock reaches 52-week high at $11.68
- Ivanhoe Electric (IE) Stock Jumps 12.0%: Will It Continue to Soar?
- Buy this stock if you want exposure to Trump’s proposed copper tariff, analyst says
- Irish consumer sentiment drops to nine-month low on tariff fears
Faixa diária
8.95 9.42
Faixa anual
4.50 13.25
- Fechamento anterior
- 9.03
- Open
- 9.14
- Bid
- 9.39
- Ask
- 9.69
- Low
- 8.95
- High
- 9.42
- Volume
- 731
- Mudança diária
- 3.99%
- Mudança mensal
- 6.70%
- Mudança de 6 meses
- 62.74%
- Mudança anual
- 10.08%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh