КотировкиРазделы
Валюты / IE
Назад в Рынок акций США

IE: Ivanhoe Electric Inc

9.11 USD 0.17 (1.90%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IE за сегодня изменился на 1.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.88, а максимальная — 9.20.

Следите за динамикой Ivanhoe Electric Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IE

Дневной диапазон
8.88 9.20
Годовой диапазон
4.50 13.25
Предыдущее закрытие
8.94
Open
9.02
Bid
9.11
Ask
9.41
Low
8.88
High
9.20
Объем
3.310 K
Дневное изменение
1.90%
Месячное изменение
3.52%
6-месячное изменение
57.89%
Годовое изменение
6.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.