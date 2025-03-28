Валюты / IE
IE: Ivanhoe Electric Inc
9.11 USD 0.17 (1.90%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IE за сегодня изменился на 1.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.88, а максимальная — 9.20.
Следите за динамикой Ivanhoe Electric Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IE
- National Bank Financial initiates coverage on Ivanhoe Electric stock with Outperform rating
- Down 7.0% in 4 Weeks, Here's Why Ivanhoe Electric (IE) Looks Ripe for a Turnaround
- Cantor Fitzgerald initiates coverage on Ivanhoe Electric stock with Buy rating
- Ivanhoe Electric (IE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Analysts Estimate Nexa Resources S.A. (NEXA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Will Ivanhoe Electric (IE) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Ivanhoe Electric stock hits 52-week high at 12.71 USD
- Ivanhoe Electric stock reaches 52-week high at $11.68
- Ivanhoe Electric (IE) Stock Jumps 12.0%: Will It Continue to Soar?
- Buy this stock if you want exposure to Trump’s proposed copper tariff, analyst says
- Irish consumer sentiment drops to nine-month low on tariff fears
Дневной диапазон
8.88 9.20
Годовой диапазон
4.50 13.25
- Предыдущее закрытие
- 8.94
- Open
- 9.02
- Bid
- 9.11
- Ask
- 9.41
- Low
- 8.88
- High
- 9.20
- Объем
- 3.310 K
- Дневное изменение
- 1.90%
- Месячное изменение
- 3.52%
- 6-месячное изменение
- 57.89%
- Годовое изменение
- 6.80%
