GDC: GD Culture Group Limited

7.31 USD 0.60 (7.59%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GDC ha avuto una variazione del -7.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.10 e ad un massimo di 7.95.

Segui le dinamiche di GD Culture Group Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.10 7.95
Intervallo Annuale
1.03 9.92
Chiusura Precedente
7.91
Apertura
7.75
Bid
7.31
Ask
7.61
Minimo
7.10
Massimo
7.95
Volume
427
Variazione giornaliera
-7.59%
Variazione Mensile
74.46%
Variazione Semestrale
276.80%
Variazione Annuale
101.93%
21 settembre, domenica