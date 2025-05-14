Valute / GDC
GDC: GD Culture Group Limited
7.31 USD 0.60 (7.59%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GDC ha avuto una variazione del -7.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.10 e ad un massimo di 7.95.
Segui le dinamiche di GD Culture Group Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
7.10 7.95
Intervallo Annuale
1.03 9.92
- Chiusura Precedente
- 7.91
- Apertura
- 7.75
- Bid
- 7.31
- Ask
- 7.61
- Minimo
- 7.10
- Massimo
- 7.95
- Volume
- 427
- Variazione giornaliera
- -7.59%
- Variazione Mensile
- 74.46%
- Variazione Semestrale
- 276.80%
- Variazione Annuale
- 101.93%
21 settembre, domenica