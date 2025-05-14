통화 / GDC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GDC: GD Culture Group Limited
7.31 USD 0.60 (7.59%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GDC 환율이 오늘 -7.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.10이고 고가는 7.95이었습니다.
GD Culture Group Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDC News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- GD Culture Group increases CFO annual salary with new employment agreement
- Chinese Firms’ Plan to Avoid Stock Delisting: Buy Trump’s Memecoin
- Bernie Sanders Slams Trump's Budget Bill, POTUS $400 Million Boeing Jet Gift And More: This Week In Politics - GD Culture Group (NASDAQ:GDC), Boeing (NYSE:BA)
- Small China-Linked Firm Plans to Snap Up Trump’s Crypto Token
- Trump Memecoin Adopted By China-Linked Nasdaq Company As Treasury Reserve Asset - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
일일 변동 비율
7.10 7.95
년간 변동
1.03 9.92
- 이전 종가
- 7.91
- 시가
- 7.75
- Bid
- 7.31
- Ask
- 7.61
- 저가
- 7.10
- 고가
- 7.95
- 볼륨
- 427
- 일일 변동
- -7.59%
- 월 변동
- 74.46%
- 6개월 변동
- 276.80%
- 년간 변동율
- 101.93%
20 9월, 토요일