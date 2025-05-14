货币 / GDC
GDC: GD Culture Group Limited
7.81 USD 0.82 (11.73%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GDC汇率已更改11.73%。当日，交易品种以低点6.95和高点8.20进行交易。
关注GD Culture Group Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GDC新闻
- 美国股市收低；截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.27%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- GD Culture Group increases CFO annual salary with new employment agreement
- Chinese Firms’ Plan to Avoid Stock Delisting: Buy Trump’s Memecoin
- Bernie Sanders Slams Trump's Budget Bill, POTUS $400 Million Boeing Jet Gift And More: This Week In Politics - GD Culture Group (NASDAQ:GDC), Boeing (NYSE:BA)
- Small China-Linked Firm Plans to Snap Up Trump’s Crypto Token
- Trump Memecoin Adopted By China-Linked Nasdaq Company As Treasury Reserve Asset - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
日范围
6.95 8.20
年范围
1.03 9.92
- 前一天收盘价
- 6.99
- 开盘价
- 7.35
- 卖价
- 7.81
- 买价
- 8.11
- 最低价
- 6.95
- 最高价
- 8.20
- 交易量
- 752
- 日变化
- 11.73%
- 月变化
- 86.40%
- 6个月变化
- 302.58%
- 年变化
- 115.75%
