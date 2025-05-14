KurseKategorien
Währungen / GDC
Zurück zum Aktien

GDC: GD Culture Group Limited

7.65 USD 0.26 (3.29%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GDC hat sich für heute um -3.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.51 bis zu einem Hoch von 7.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die GD Culture Group Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GDC News

Tagesspanne
7.51 7.95
Jahresspanne
1.03 9.92
Vorheriger Schlusskurs
7.91
Eröffnung
7.75
Bid
7.65
Ask
7.95
Tief
7.51
Hoch
7.95
Volumen
141
Tagesänderung
-3.29%
Monatsänderung
82.58%
6-Monatsänderung
294.33%
Jahresänderung
111.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K