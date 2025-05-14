Währungen / GDC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GDC: GD Culture Group Limited
7.65 USD 0.26 (3.29%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GDC hat sich für heute um -3.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.51 bis zu einem Hoch von 7.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die GD Culture Group Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDC News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- GD Culture Group increases CFO annual salary with new employment agreement
- Chinese Firms’ Plan to Avoid Stock Delisting: Buy Trump’s Memecoin
- Bernie Sanders Slams Trump's Budget Bill, POTUS $400 Million Boeing Jet Gift And More: This Week In Politics - GD Culture Group (NASDAQ:GDC), Boeing (NYSE:BA)
- Small China-Linked Firm Plans to Snap Up Trump’s Crypto Token
- Trump Memecoin Adopted By China-Linked Nasdaq Company As Treasury Reserve Asset - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
Tagesspanne
7.51 7.95
Jahresspanne
1.03 9.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.91
- Eröffnung
- 7.75
- Bid
- 7.65
- Ask
- 7.95
- Tief
- 7.51
- Hoch
- 7.95
- Volumen
- 141
- Tagesänderung
- -3.29%
- Monatsänderung
- 82.58%
- 6-Monatsänderung
- 294.33%
- Jahresänderung
- 111.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K