GDC: GD Culture Group Limited
7.89 USD 0.19 (2.47%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GDC para hoje mudou para 2.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.28 e o mais alto foi 8.15.
Veja a dinâmica do par de moedas GD Culture Group Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDC Notícias
Faixa diária
7.28 8.15
Faixa anual
1.03 9.92
- Fechamento anterior
- 7.70
- Open
- 7.82
- Bid
- 7.89
- Ask
- 8.19
- Low
- 7.28
- High
- 8.15
- Volume
- 391
- Mudança diária
- 2.47%
- Mudança mensal
- 88.31%
- Mudança de 6 meses
- 306.70%
- Mudança anual
- 117.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh