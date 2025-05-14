КотировкиРазделы
Валюты / GDC
Назад в Рынок акций США

GDC: GD Culture Group Limited

6.99 USD 2.74 (28.16%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GDC за сегодня изменился на -28.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.50, а максимальная — 9.92.

Следите за динамикой GD Culture Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GDC

Дневной диапазон
6.50 9.92
Годовой диапазон
1.03 9.92
Предыдущее закрытие
9.73
Open
9.92
Bid
6.99
Ask
7.29
Low
6.50
High
9.92
Объем
1.740 K
Дневное изменение
-28.16%
Месячное изменение
66.83%
6-месячное изменение
260.31%
Годовое изменение
93.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.