Валюты / GDC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GDC: GD Culture Group Limited
6.99 USD 2.74 (28.16%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GDC за сегодня изменился на -28.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.50, а максимальная — 9.92.
Следите за динамикой GD Culture Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GDC
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,27%
- GD Culture Group increases CFO annual salary with new employment agreement
- Chinese Firms’ Plan to Avoid Stock Delisting: Buy Trump’s Memecoin
- Bernie Sanders Slams Trump's Budget Bill, POTUS $400 Million Boeing Jet Gift And More: This Week In Politics - GD Culture Group (NASDAQ:GDC), Boeing (NYSE:BA)
- Small China-Linked Firm Plans to Snap Up Trump’s Crypto Token
- Trump Memecoin Adopted By China-Linked Nasdaq Company As Treasury Reserve Asset - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
Дневной диапазон
6.50 9.92
Годовой диапазон
1.03 9.92
- Предыдущее закрытие
- 9.73
- Open
- 9.92
- Bid
- 6.99
- Ask
- 7.29
- Low
- 6.50
- High
- 9.92
- Объем
- 1.740 K
- Дневное изменение
- -28.16%
- Месячное изменение
- 66.83%
- 6-месячное изменение
- 260.31%
- Годовое изменение
- 93.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.