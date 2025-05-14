通貨 / GDC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GDC: GD Culture Group Limited
7.91 USD 0.21 (2.73%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GDCの今日の為替レートは、2.73%変化しました。日中、通貨は1あたり7.28の安値と8.15の高値で取引されました。
GD Culture Group Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDC News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- GD Culture Group increases CFO annual salary with new employment agreement
- Chinese Firms’ Plan to Avoid Stock Delisting: Buy Trump’s Memecoin
- Bernie Sanders Slams Trump's Budget Bill, POTUS $400 Million Boeing Jet Gift And More: This Week In Politics - GD Culture Group (NASDAQ:GDC), Boeing (NYSE:BA)
- Small China-Linked Firm Plans to Snap Up Trump’s Crypto Token
- Trump Memecoin Adopted By China-Linked Nasdaq Company As Treasury Reserve Asset - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
1日のレンジ
7.28 8.15
1年のレンジ
1.03 9.92
- 以前の終値
- 7.70
- 始値
- 7.82
- 買値
- 7.91
- 買値
- 8.21
- 安値
- 7.28
- 高値
- 8.15
- 出来高
- 450
- 1日の変化
- 2.73%
- 1ヶ月の変化
- 88.78%
- 6ヶ月の変化
- 307.73%
- 1年の変化
- 118.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K