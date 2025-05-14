Devises / GDC
GDC: GD Culture Group Limited
7.31 USD 0.60 (7.59%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GDC a changé de -7.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.10 et à un maximum de 7.95.
Suivez la dynamique GD Culture Group Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GDC Nouvelles
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- GD Culture Group increases CFO annual salary with new employment agreement
- Chinese Firms’ Plan to Avoid Stock Delisting: Buy Trump’s Memecoin
- Bernie Sanders Slams Trump's Budget Bill, POTUS $400 Million Boeing Jet Gift And More: This Week In Politics - GD Culture Group (NASDAQ:GDC), Boeing (NYSE:BA)
- Small China-Linked Firm Plans to Snap Up Trump’s Crypto Token
- Trump Memecoin Adopted By China-Linked Nasdaq Company As Treasury Reserve Asset - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
Range quotidien
7.10 7.95
Range Annuel
1.03 9.92
- Clôture Précédente
- 7.91
- Ouverture
- 7.75
- Bid
- 7.31
- Ask
- 7.61
- Plus Bas
- 7.10
- Plus Haut
- 7.95
- Volume
- 427
- Changement quotidien
- -7.59%
- Changement Mensuel
- 74.46%
- Changement à 6 Mois
- 276.80%
- Changement Annuel
- 101.93%
20 septembre, samedi