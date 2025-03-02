Valute / FCT
FCT: First Trust Senior Floating Rate Income Fund II of Beneficial I
9.91 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FCT ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.91 e ad un massimo di 9.98.
Segui le dinamiche di First Trust Senior Floating Rate Income Fund II of Beneficial I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.91 9.98
Intervallo Annuale
8.61 10.59
- Chiusura Precedente
- 9.92
- Apertura
- 9.95
- Bid
- 9.91
- Ask
- 10.21
- Minimo
- 9.91
- Massimo
- 9.98
- Volume
- 142
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- -2.17%
- Variazione Semestrale
- -1.29%
- Variazione Annuale
- -3.32%
21 settembre, domenica