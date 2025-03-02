Валюты / FCT
FCT: First Trust Senior Floating Rate Income Fund II of Beneficial I
9.96 USD 0.03 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FCT за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.93, а максимальная — 9.98.
Следите за динамикой First Trust Senior Floating Rate Income Fund II of Beneficial I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FCT
Дневной диапазон
9.93 9.98
Годовой диапазон
8.61 10.59
- Предыдущее закрытие
- 9.99
- Open
- 9.94
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Low
- 9.93
- High
- 9.98
- Объем
- 308
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- -1.68%
- 6-месячное изменение
- -0.80%
- Годовое изменение
- -2.83%
