Divisas / FCT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FCT: First Trust Senior Floating Rate Income Fund II of Beneficial I
9.92 USD 0.04 (0.40%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FCT de hoy ha cambiado un -0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.92, mientras que el máximo ha alcanzado 9.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Senior Floating Rate Income Fund II of Beneficial I. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCT News
- Polonia decidirá a final de año la compra de submarinos, con Navantia entre los finalistas
- Navantia aspira a un contrato de submarinos en Polonia cuya adjudicación se anuncia mañana
- Fincantieri 1H 2025 slides reveal record €14.7B order intake, 45% EBITDA growth
- PHD: You Don’t Need A Doctorate To Recognize A Good Investment (NYSE:PHD)
- DSU: This Floating-Rate Heavy Fund Is Not Worth The Premium (NYSE:DSU)
- Deutsche Bank initiates Fincantieri stock with buy rating on defense growth
- Fincantieri initiated at “buy” by Deutsche Bank, TP set at €17
- FCT: NAV Destruction Is A Big Problem As This Fund Tries To Sustain Its Distribution
- EFT: Improved Valuation, But This Floater Fund Is Still A Sell
- FRA: Net Asset Value Destruction Continues As The Fund Maintains Distributions
- EU-Mexico trade deal could be finalized before year-end, Italy’s Tajani says
- Fincantieri reports 53.5% rise in Q1 core profit, driven by strong shipbuilding segment
- FSCO: Discount Narrowing But The Fund Could Deserve A Premium
Rango diario
9.92 9.99
Rango anual
8.61 10.59
- Cierres anteriores
- 9.96
- Open
- 9.98
- Bid
- 9.92
- Ask
- 10.22
- Low
- 9.92
- High
- 9.99
- Volumen
- 146
- Cambio diario
- -0.40%
- Cambio mensual
- -2.07%
- Cambio a 6 meses
- -1.20%
- Cambio anual
- -3.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B