Devises / FCT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FCT: First Trust Senior Floating Rate Income Fund II of Beneficial I
9.91 USD 0.01 (0.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FCT a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.91 et à un maximum de 9.98.
Suivez la dynamique First Trust Senior Floating Rate Income Fund II of Beneficial I. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCT Nouvelles
- Fincantieri 1H 2025 slides reveal record €14.7B order intake, 45% EBITDA growth
- PHD: You Don’t Need A Doctorate To Recognize A Good Investment (NYSE:PHD)
- DSU: This Floating-Rate Heavy Fund Is Not Worth The Premium (NYSE:DSU)
- Deutsche Bank initiates Fincantieri stock with buy rating on defense growth
- Fincantieri initiated at “buy” by Deutsche Bank, TP set at €17
- FCT: NAV Destruction Is A Big Problem As This Fund Tries To Sustain Its Distribution
- EFT: Improved Valuation, But This Floater Fund Is Still A Sell
- FRA: Net Asset Value Destruction Continues As The Fund Maintains Distributions
- EU-Mexico trade deal could be finalized before year-end, Italy’s Tajani says
- Fincantieri reports 53.5% rise in Q1 core profit, driven by strong shipbuilding segment
- FSCO: Discount Narrowing But The Fund Could Deserve A Premium
Range quotidien
9.91 9.98
Range Annuel
8.61 10.59
- Clôture Précédente
- 9.92
- Ouverture
- 9.95
- Bid
- 9.91
- Ask
- 10.21
- Plus Bas
- 9.91
- Plus Haut
- 9.98
- Volume
- 142
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- -2.17%
- Changement à 6 Mois
- -1.29%
- Changement Annuel
- -3.32%
20 septembre, samedi