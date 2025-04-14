QuotazioniSezioni
ATS: ATS Corporation

27.87 USD 0.34 (1.21%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATS ha avuto una variazione del -1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.57 e ad un massimo di 28.24.

Segui le dinamiche di ATS Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
27.57 28.24
Intervallo Annuale
20.90 33.06
Chiusura Precedente
28.21
Apertura
28.24
Bid
27.87
Ask
28.17
Minimo
27.57
Massimo
28.24
Volume
152
Variazione giornaliera
-1.21%
Variazione Mensile
2.28%
Variazione Semestrale
11.26%
Variazione Annuale
-3.30%
20 settembre, sabato