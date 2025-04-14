Moedas / ATS
ATS: ATS Corporation
27.95 USD 0.24 (0.85%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATS para hoje mudou para -0.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.95 e o mais alto foi 28.54.
Veja a dinâmica do par de moedas ATS Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATS Notícias
Faixa diária
27.95 28.54
Faixa anual
20.90 33.06
- Fechamento anterior
- 28.19
- Open
- 28.35
- Bid
- 27.95
- Ask
- 28.25
- Low
- 27.95
- High
- 28.54
- Volume
- 26
- Mudança diária
- -0.85%
- Mudança mensal
- 2.57%
- Mudança de 6 meses
- 11.58%
- Mudança anual
- -3.02%
