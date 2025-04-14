货币 / ATS
ATS: ATS Corporation
28.20 USD 0.23 (0.82%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ATS汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点28.00和高点28.38进行交易。
关注ATS Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
28.00 28.38
年范围
20.90 33.06
- 前一天收盘价
- 27.97
- 开盘价
- 28.00
- 卖价
- 28.20
- 买价
- 28.50
- 最低价
- 28.00
- 最高价
- 28.38
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.82%
- 月变化
- 3.49%
- 6个月变化
- 12.57%
- 年变化
- -2.15%
