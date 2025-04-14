Валюты / ATS
ATS: ATS Corporation
27.97 USD 0.24 (0.87%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATS за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.64, а максимальная — 27.99.
Следите за динамикой ATS Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ATS
- Is the Options Market Predicting a Spike in ATS Stock?
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.04%
- ATS Corp Q1 2026 slides: revenue up 6%, earnings down amid sector shifts
- ATS (ATS) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate ATS (ATS) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- ATS Corporation’s outlook changed to stable from positive
- ClearBridge Canadian Equity Strategy Q2 2025 Commentary
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.06%
- Medical Equipment Maker Baxter International Names New CEO
- ATS Corporation stock falls as CEO Hider departs for Baxter International
- Baxter names Andrew Hider as new CEO, effective September
- ATS CEO Hider to step down, CFO McLeod named interim leader
- Another Cool Inflation Print – Will the Fed Act?
- Tracking Prem Watsa's Fairfax Financial Holdings Portfolio - Q1 2025 Update (FRFHF)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.14%
- ATS to Participate in the Stifel 2025 Cross Sector Insight Conference
- ATS Reports Fourth Quarter and Fiscal 2025 Results
- ATS Q4 2025 presentation: Order bookings up 9% despite revenue decline
- MAC Copper, ATS, Pony AI And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - ATS (NYSE:ATS), C3.ai (NYSE:AI)
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.75%
- ATS Announces Settlement with EV Customer, Preliminary Fourth Quarter 2025 Results and Fourth Quarter Earnings Call
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.83%
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
Дневной диапазон
27.64 27.99
Годовой диапазон
20.90 33.06
- Предыдущее закрытие
- 27.73
- Open
- 27.69
- Bid
- 27.97
- Ask
- 28.27
- Low
- 27.64
- High
- 27.99
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- 0.87%
- Месячное изменение
- 2.64%
- 6-месячное изменение
- 11.66%
- Годовое изменение
- -2.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.