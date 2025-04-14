통화 / ATS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ATS: ATS Corporation
27.87 USD 0.34 (1.21%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATS 환율이 오늘 -1.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.57이고 고가는 28.24이었습니다.
ATS Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATS News
- Is the Options Market Predicting a Spike in ATS Stock?
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.04%
- ATS Corp Q1 2026 slides: revenue up 6%, earnings down amid sector shifts
- ATS (ATS) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate ATS (ATS) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- ATS Corporation’s outlook changed to stable from positive
- ClearBridge Canadian Equity Strategy Q2 2025 Commentary
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.06%
- Medical Equipment Maker Baxter International Names New CEO
- ATS Corporation stock falls as CEO Hider departs for Baxter International
- Baxter names Andrew Hider as new CEO, effective September
- ATS CEO Hider to step down, CFO McLeod named interim leader
- Another Cool Inflation Print – Will the Fed Act?
- Tracking Prem Watsa's Fairfax Financial Holdings Portfolio - Q1 2025 Update (FRFHF)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.14%
- ATS to Participate in the Stifel 2025 Cross Sector Insight Conference
- ATS Reports Fourth Quarter and Fiscal 2025 Results
- ATS Q4 2025 presentation: Order bookings up 9% despite revenue decline
- MAC Copper, ATS, Pony AI And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - ATS (NYSE:ATS), C3.ai (NYSE:AI)
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.75%
- ATS Announces Settlement with EV Customer, Preliminary Fourth Quarter 2025 Results and Fourth Quarter Earnings Call
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.83%
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
일일 변동 비율
27.57 28.24
년간 변동
20.90 33.06
- 이전 종가
- 28.21
- 시가
- 28.24
- Bid
- 27.87
- Ask
- 28.17
- 저가
- 27.57
- 고가
- 28.24
- 볼륨
- 152
- 일일 변동
- -1.21%
- 월 변동
- 2.28%
- 6개월 변동
- 11.26%
- 년간 변동율
- -3.30%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K