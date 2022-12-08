Risk2Reward MATR

Adattandosi alla volatilità, il rischio potenziale per premiare le posizioni di trading viene mostrato in base al Range reale medio. Le caselle Rischio-Rendimento vengono visualizzate quando si fa clic sul pulsante "Acquista o vendi"! Un'utilità del calcolo ATR, gioire con una questione che non fa parte di una decisione difficile per quando chiudere un commercio. Questo problema aiuterebbe la tua decisione di gestione del rischio.





L'Average True Range è un indicatore comunemente usato che misura la volatilità del mercato in pip o prezzo. True Range è la differenza tra il prezzo più basso scambiato e il prezzo più alto scambiato di una candela, in un dato periodo di tempo. L'intervallo vero medio, in tutto, media questi alti e bassi di un periodo "precedente" di giorni.

Ad esempio, le impostazioni predefinite dell'indicatore ATR ci danno un periodo di 14 giorni. L'ATR raccoglie gli alti e bassi in valore pip, dividendolo per 14 giorni.





Ma naturalmente, questo è oltre l'indicatore comune, ATR. È un dato di fatto, tre TP completamente diversi si basano esclusivamente sul proprio lasso di tempo per il diverso consumo di pip. La regola delle candele è tecnicamente diversa su ogni periodo di tempo. E così, troviamo un risultato diverso per ogni periodo di tempo quando usiamo lo stesso periodo.





Periodo di tempo/giorni contabilizzati: 14 / Periodo di tempo: M30

Periodo di tempo / giorni contabilizzati: 14 / Periodo di tempo: H1

Periodo di tempo/giorni contabilizzati: 14 / Periodo di tempo: H4

^ Questi offriranno diversi intervalli medi reali^

Ecco dove si trova il potere e la ragione per cui ho favorito i 3 TP: teoricamente, un finale può accadere al primo TP verso il secondo TP. Terzo TP attende! Lo Stop Loss si basa anche su Average True Range. Sorprendentemente questo EA è per un cartista che cerca i fattori di probabilità e una visione di dove sarebbe un punto limite per la creazione di posizioni.

Scatole più strette / più piccole in questa materia sono tipiche per il periodo di tempo di movimento laterale di lunga durata che si verificano durante il consolidamento e bassi volumi. Al contrario, una scatola molto più grande è presente quando ci sono più partecipanti al mercato, creando più volatilità. Quando il volume aumenta, allunga di più la casella Risk2Reward. La volatilità consente la regolazione delle dimensioni delle caselle Rischio-rendimento. Questo è importante perché ha determinato quanto grandi o piccole possono essere le scatole R-R! Complessivamente, è modificabile con le impostazioni, personalizzabile per la chiusura della posizione preferita e quanto indietro (periodo di tempo/giorni contabilizzati) le caselle possono raggiungere (per il tuo avanzamento).













Moltiplicatore tramite expander MATR

"Moltiplicatore tramite espansione MATR" riguarda l'allargamento dell'ATR moltiplicandolo, volutamente per avere un valore di gamma reale medio più grande. Ciò darebbe una distanza di gamma più ampia verso"Take Profit | Stop Loss"













= Essere consapevoli e tenere nota di dove è finita l'ultima candela e dove si trova la candela corrente. =













=Non cambiare i timeframe mentre lo hai attivato o la MATR Risk2Reward si cancellerà da sola =

























Ricorda che hai accettato il Disclaimer sul rischio di trading / Termini e condizioni di trading:





I tuoi scambi sono tuoi e solo tuoi. Il produttore di questo prodotto non partecipa fisicamente nelle vostre posizioni manuali né c'è alcun allegato che l'uso del prodotto. Tutte le vincite sono le tue vincite, così come le perdite coinvolte.





















