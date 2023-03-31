MT4 History Loader

5

Cet utilitaire EA est destiné à télécharger toutes les données historiques de votre courtier en une seule fois. Une fois déposé sur un graphique (il peut s'agir de n'importe quel graphique), vous choisirez les symboles et les timeframes à traiter dans les entrées. Ensuite, tout est automatisé. Cela peut prendre un certain temps et ce qui est fait sera affiché dans le journal des experts.

Bien sûr, il ne peut télécharger que les données réellement disponibles sur le serveur du courtier. Le processus dépend des paramètres MT4 "Charts" "Max bars in History" et "Max bars in Chart", si vous voulez être sûr d'obtenir le maximum de données, vous pouvez régler ces valeurs à des valeurs supérieures à celles par défaut. Cependant, tous les courtiers ne fournissent pas beaucoup de données historiques, et l'utilisation de valeurs très élevées pour ces paramètres peut avoir un impact sérieux sur les performances de votre plateforme, soyez prudent en les utilisant.

Cet outil est principalement très utile pour télécharger toutes les données nécessaires pour les indicateurs ou les EA travaillant avec plusieurs symboles et plusieurs périodes, car tout sera automatisé et il n'y aura pas besoin de tout faire manuellement.

Un très bon exemple est l'utilisation de Fx Power, le meilleur indicateur de force des devises avec un historique complet sur toutes les périodes de temps, fourni par mon partenaire Daniel Stein, qui vous offre un portefeuille complet d'outils de trading et d'analyses de trading très intéressantes.

Obtenez votre mise à jour quotidienne du marché avec des détails et des captures d'écran via notre Morning Briefing ici sur mql5 et sur Telegram!


Avis 9
Nicholas
33
Nicholas 2025.06.06 21:29 
 

Very handy and easy to use.

SafaaLegend
65
SafaaLegend 2025.03.09 08:00 
 

all is great, thanks!

Osazeme Usen
506
Osazeme Usen 2024.08.18 01:33 
 

Fantastic tool that works perfectly.

Produits recommandés
PositionStatisticsAndSoundAlerts
Jinqing Lin
Utilitaires
Smart Trade Monitor — Real-Time Position Tracking, P&L Analysis & Alert System   Real-Time Monitoring : Auto-tracks open/closed positions, displays yesterday’s & previous day’s P&L—no manual calculations!   Smart Alerts (Premium Only) : Instant push notifications + sound alerts for position changes—never miss a trading opportunity!   User-Friendly : One-click setup, key data displayed directly on charts for faster decisions.   Cross-Platform : Supports both MT4 & MT5, compatible with
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitaires
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicateurs
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
Draw Vertical Lines Utility MT4
Ynal Al Khalil
Utilitaires
this EA draws vertical lines on the chart, either consecutive or alternating lines, depending on the input settings. Since vertical lines often represent time events, timing is important in trading. StartTime = D'2025.03.12 23:00';  // Starting point (time and date) NumberOfLines = 10;                    // Total number of lines to draw IntervalCandles = 1;                   // Interval in candles (must be > 0) IntervalMinutes = 30;                  // Interval in minutes (0 to disable) Directi
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilitaires
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT5 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/38470 Any doubt or suggestion to a new feature please comment. Enjoy!
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilitaires
The Saz_Timer indicator belongs to the Saz_Forex suite of professional indicators designed by Traders, for Traders. This indicator will show minutes and seconds of real time on the chart window. The indicator uses the OnTimer() event so it can update even while no ticks received on the chart. The text is shown toward the bottom right of the chart, encircled red in the screenshot. Inputs: Text Colour, allows selection of the colour for the text.
FREE
Vr Stealth pro
Vladimir Pastushak
4.9 (52)
Utilitaires
VR Stealth Pro — VR Stealth Pro est un panneau de trading spécialisé et gratuit, développé pour améliorer la commodité et l'efficacité du trading. La principale fonction de l'outil consiste à masquer les niveaux Stop Loss et Take Profit, permettant de minimiser les risques de fuite de vos informations sur les niveaux de trading Stop Loss et Take Profit. Les fichiers d'ensemble, les versions de démonstration du produit, les instructions et les bonus sont disponibles [blog] Version pour [MetaTrad
FREE
Risk2Reward MATR
Abraham Correa
Utilitaires
En s'adaptant à la volatilité, les positions de trading de Risque potentiel pour récompenser sont affichées sur la base de la Fourchette réelle moyenne. Les cases Risque-Récompense sont affichées lorsque le bouton "Acheter ou Vendre" est cliqué! Une utilité du calcul de l'ATR, réjouissez-vous d'une question qui ne fait pas partie d'une décision difficile pour savoir quand fermer une transaction. Cette question aiderait votre décision de gestion des risques.  Spécification La fourchette vraie m
FREE
Countdown Candle Close MT4
Sid Ali Temkit
4 (1)
Indicateurs
introducing the Candle Countdown Indicator for MT4 - the ultimate tool for traders looking to maximize their efficiency and stay ahead of the market! This free indicator displays countdown timers for the close of each candle on the M1, M5, M15, H1, and H4 timeframes, giving you real-time visibility into how much time you have left to make your next trade. Whether you're a scalper looking for quick profits or a longer-term trader looking to capitalize on larger trends, the Candle Countdown Indica
FREE
TimeBar MT4
Ivan Butko
Utilitaires
TimeBar TimeBar est un indicateur d'information simple qui affiche le temps restant jusqu'à la fermeture de la barre, ainsi que le temps écoulé depuis l'ouverture de la barre et l'heure actuelle. Pour faciliter la perception, deux types de modes d'affichage ont été ajoutés : sous forme de commentaire dans le coin supérieur gauche du graphique, ou sous forme d'objet graphique. Avantages Sélection de police Taille de police. Vous pouvez en définir n’importe lequel. En commentant, c'est trop peti
FREE
ChartTrader Demo
FX AutoTrader
Utilitaires
Please note: This demo will work only on EURUSD live chart. It will not run in the strategy tester. ChartTrader is a professional trading tool that every trader needs in their toolbox. It has been developed to work with the MetaTrader 4 platform. ChartTrader offers a number of options to make placing orders in the Forex market quick and easy. The GUI sits on the chart window, so there is no need to navigate to separate windows when placing orders. The program allows you to set pending and insta
FREE
Slave Order Receiver CSV MT4
Joaquin Nicolas Metayer
Utilitaires
This Expert Advisor works as a slave in a trade copier system. It reads trading instructions from a CSV file and replicates the orders in the MetaTrader 4 terminal. It is designed to work with a master EA that writes trades to the same file. The EA continuously monitors the file for updates and synchronizes the local terminal by opening, modifying, or closing trades accordingly. What it does: Reads trade data from a CSV file located in the Common Files directory Parses order ID, symbol, order ty
FREE
Onrex IV
Lee Teik Hong
5 (1)
Utilitaires
ONREX IV  ONREX IV is a trading tool that be used to practise and enhance your manual trading skills. It's also Auto Trading Expert Advisor. Don't worry if your trades goes in the wrong direction, ONREX IV will take over and try to manage and control your risk management. ONREX IV offers a trading interface panel that allows traders to trade manually or opt FULL AUTO TRADING. It's also set to hide the Take Profit and Stop Loss. ONREX IV has its own Magic Number, please use trade button on the p
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicateurs
Cet indicateur d'information sera utile pour ceux qui veulent toujours être au courant de la situation actuelle du compte. L'indicateur affiche des données telles que le profit en points, en pourcentage et en devise, ainsi que le spread pour la paire actuelle et le temps jusqu'à la fermeture de la barre sur la période actuelle. VERSIONMT5 -   Des indicateurs plus utiles Il existe plusieurs options pour placer la ligne d'information sur le graphique : À droite du prix (passe derrière le prix) ;
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (3)
Indicateurs
Objectif principal: "Pin Bars" est conçu pour détecter automatiquement les barres pin sur les graphiques des marchés financiers. Une barre d'épingle est une bougie avec un corps caractéristique et une longue queue, qui peut signaler un renversement ou une correction de tendance. Comment ça marche: L'indicateur analyse chaque bougie sur le graphique, déterminant la taille du corps, de la queue et du nez de la bougie. Lorsqu'une barre d'épingle correspondant à des paramètres prédéfinis est détec
FREE
BrokerInfo
Nikolaos Pantzos
5 (2)
Utilitaires
'BrokerInfo' is an indicator to show some information of account on the chart. You can to see on chart information about: GMT time. Broker time. Maximum simultaneously open orders. Leverage. Maximum lot size. Minimum lot size. Lot step. Stop level in pips. Symbol spread in pips. You can to get source code from here . Parameters SizeBackground – background size. PositionUpDn – position to show info on the chart.
FREE
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicateurs
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Data Downloader
Mounir Cheikh
5 (1)
Utilitaires
This tool will allow you to export candles data (Open, High, Low, Close, Volume) for any financial instrument present in your MetaTrader 4. You can download the data of multiple Symbols and TimeFrames in the same csv file at once. You can schedule the frequency, simply choose the refresh interval (1 minute minimum, if 0 then the extraction will be done once) and the tool will do the work. No need to open a lot of charts in order to get the last sync, the tool will download the data directly. The
FREE
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Utilitaires
TradeMirror est un outil de copie d'ordres localisé, spécialement conçu pour les plateformes MT4/MT5, qui synchronise les opérations de trading en temps réel. Avantages du produit En se basant sur les normes élevées des logiciels financiers en matière de sécurité, de stabilité et de protection de la vie privée, nous avons procédé à des optimisations en profondeur sur trois dimensions principales : Une interface graphique simple et intuitive, permettant une utilisation sans aucune barrière Des mé
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indicateurs
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Basic Lot Size
The Anh Vu
Utilitaires
Strategy creation : Create lines of stop loss, entry and take profit. Live parameters such as lot size, gap in pip from SL to TP, Risk/Reward ratio are update whenever lines of SL and Entry move.   This function allows traders to clarify their strategy before making any orders.   Risk management  - The risk calculation function calculates the volume for a new order taking into account the set risk and the distance from the Stoptloss to Entry Line.     In addition, maximum risk (%), RR value are
FREE
Buffer Scaner for BinaryOption Script
Xian Ting Wang
Utilitaires
Buffer Scanner is a Scripts to help you export only 2 buffers of your custom indicator data with history date time and open&close price in CSV file, The file name already has rename. More like for BinaryOptions indicators, analyzes, you can modify the input from script  parameters，especially~！No need to worry about the indicator sets bars limited, some of the indicators have parameters, but important thing is bars limited, remind you this script just only for "The indicator which has one paramet
FREE
Timeframe Synchronisation Across charts
Graeme Dakers
3 (2)
Utilitaires
Use this indicator to ensure all your open charts are constantly displaying the same time frame. Change the time frame in any one chart and watch the others instantly change to the same time frame. Also allows scrolling of candles in one chart to be replicated in all other synchronized charts. Analyze correlation between different symbols by linking charts together on the same time frame Display a vertical marker move across all your open charts, so you can quickly compare price action at the sa
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicateurs
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
TrendPeakValley Scanner
Hossam Ali Ahmed Ali
Indicateurs
TrendPeakValley Scanner v1 – Advanced Reversal Detection Tool TrendPeakValley Scanner v1 is a powerful custom indicator designed to detect price peaks and valleys based on price action analysis. It visually highlights local tops and bottoms, making it ideal for traders who rely on market structure, support/resistance zones, and reversal patterns. --- Key Features: Peak & Valley Detection: Scans historical price action and identifies swing highs/lows based on customizable sensitivi
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicateurs
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
RC Hour Interval Lines MT4
Francisco Rayol
Indicateurs
The Rayol Code Hour Interval Lines indicator was designed to assist your trading experience. It draws the range of hours chosen by the user directly on the chart, so that it enables traders to visualize price movements during their preferred trading hours, providing traders a more comprehensive view of price movements and market dynamics. This indicator allows the user to choose not only the Broker's time, but also the Local time. This way, the user no longer needs to calculate local time in re
FREE
Time Segmented Volume for MT4
Fernando Carreiro
Indicateurs
(traduction Google) Cet indicateur est basé sur le " Time Segmented Volume (TSV) " original développé par Worden Brothers, Inc . Cependant, j'ai ajouté quelques fonctionnalités supplémentaires à celui-ci. On peut choisir le prix à appliquer, au lieu d'avoir uniquement le prix de clôture par défaut utilisé par l'original. On peut également choisir la pondération de volume à utiliser, y compris un pseudo-volume basé sur la plage réelle, ou aucune pondération de volume du tout. (Original text) This
FREE
Change Timeframe for All
Mohamed Amine Talbi
5 (1)
Utilitaires
The script changes the timeframe of all open charts on the MetaTrader platform in a simple click without having to do it manually by going through all the open charts and changing them one by one, it is handy when there are many open charts. The script lets you choose which timeframe to apply to the open charts. The timeframes available in the dropdown menu are the ones already available on the MetaTrader platform : M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1.
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (99)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (6)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (51)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilitaires
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.53 (30)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitaires
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitaires
Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading. Boutons de fermeture rapide Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 4 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, expert advisor (EA) ou script. Leur utilis
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitaires
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.5 (6)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [Instructions   ] [   DÉMO   ]
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilitaires
Le SAFETYLOCK est un outil indispensable pour les traders cherchant à se protéger contre les retournements de marché soudains. Il agit en plaçant automatiquement un ordre opposé pour chaque position déjà ouverte, assurant ainsi une couverture efficace en cas de mouvements imprévus. Lorsque vous ouvrez une position, que ce soit manuellement ou via un Expert Advisor (EA), SAFETYLOCK crée instantanément un ordre en attente opposé. Si la position devient déficitaire, cet ordre est activé, formant a
RS Trade Copier
Boris Sedov
Utilitaires
Solution professionnelle pour la copie de transactions entre terminaux. RS Trade Copier est un système fiable et flexible conçu pour copier les opérations de trading entre plusieurs terminaux MetaTrader 4. Cette solution convient aux traders expérimentés, aux services de signaux ainsi qu'aux investisseurs privés. Elle permet la transmission des signaux d'une ou plusieurs sources vers un ou plusieurs clients, garantissant une précision élevée et un délai minimal. Le programme supporte une configu
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
Utilitaires
Présentation du OrderManager : Un utilitaire révolutionnaire pour MT4 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 4. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous référer
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
Plus de l'auteur
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitaires
Easy Trade – Gestion des transactions intelligente, simple et puissante Easy Trade est la solution tout-en-un pour la gestion des transactions destinée aux utilisateurs de MetaTrader souhaitant garder le contrôle du risque et assurer une exécution fluide. Conçu dès le départ avec les retours des traders, Easy Trade facilite l'exécution, la surveillance et la gestion des transactions sur plusieurs symboles – sans complexifier votre flux de travail. Que vous pratiquiez le scalping manuel ou que
MT5 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitaires
La plupart d'entre nous utilisent un VPS pour faire tourner nos EA 24/7, mais comment contrôler si ces terminaux sont opérationnels ? Que se passe-t-il s'ils se plantent ou s'arrêtent à cause d'une mise à jour ? Comment puis-je en être informé ? C'est là que notre système de surveillance Heartbeat entre en jeu. Il vous fournit une surveillance 24/7 pour tous vos terminaux et VPS. De quoi avons-nous besoin pour cela ? 1. Un compte utilisateur gratuit chez Cronitor , un service de surveillan
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (6)
Utilitaires
EASY Insight – Le trading intelligent commence ici Présentation Et si vous pouviez analyser l’ensemble du marché – Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions – en quelques secondes, sans avoir à passer manuellement d’un graphique à l’autre ? EASY Insight est votre outil d’exportation prêt pour l’IA qui transforme les données des indicateurs en informations de trading exploitables. Conçu pour les traders qui ne veulent plus perdre de temps à deviner ou à gérer une surcharge visuelle, il offre u
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilitaires
Easy Trade – Gestion des transactions intelligente, simple et puissante Easy Trade est la solution tout-en-un pour la gestion des transactions destinée aux utilisateurs de MetaTrader souhaitant garder le contrôle du risque et assurer une exécution fluide. Conçu dès le départ avec les retours des traders, Easy Trade facilite l'exécution, la surveillance et la gestion des transactions sur plusieurs symboles – sans complexifier votre flux de travail. Que vous pratiquiez le scalping manuel ou que
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitaires
EASY Insight – Le trading intelligent commence ici Présentation Et si vous pouviez analyser l’ensemble du marché – Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions – en quelques secondes, sans avoir à passer manuellement d’un graphique à l’autre ? EASY Insight est votre outil d’exportation prêt pour l’IA qui transforme les données des indicateurs en informations de trading exploitables. Conçu pour les traders qui ne veulent plus perdre de temps à deviner ou à gérer une surcharge visuelle, il offre u
Heatmap 104
Alain Verleyen
Indicateurs
L'indicateur Heatmap L'indicateur Heatmap vous permet d'afficher une "carte thermique" de tous les symboles sélectionnés dans le Market Watch. Dans cette version, il indique le pourcentage de variation du prix par rapport à la dernière clôture quotidienne , ce qui peut donner un aperçu rapide du marché. Il s'agit d'un outil permettant aux traders d'identifier la force d'une devise par rapport à toutes les autres paires. Il s'agit d'un outil visuel, qui ne peut pas être utilisé dans les Expert Ad
MT4 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
Utilitaires
La plupart d'entre nous utilisent un VPS pour faire tourner nos EA 24/7, mais comment contrôler si ces terminaux sont opérationnels ? Que se passe-t-il s'ils se plantent ou s'arrêtent à cause d'une mise à jour ? Comment puis-je en être informé ? C'est là que notre système de surveillance Heartbeat entre en jeu. Il vous fournit une surveillance 24/7 pour tous vos terminaux et VPS. De quoi avons-nous besoin pour cela ? 1. Un compte utilisateur gratuit chez Cronitor , un service de surveillan
Heatmap 105
Alain Verleyen
5 (2)
Indicateurs
L'indicateur Heatmap L'indicateur Heatmap vous permet d'afficher une "carte thermique" de tous les symboles sélectionnés dans le Market Watch. Dans cette version, il indique le pourcentage de variation du prix par rapport à la dernière clôture quotidienne , ce qui peut donner un aperçu rapide du marché. Il s'agit d'un outil permettant aux traders d'identifier la force d'une devise par rapport à toutes les autres paires. Il s'agit d'un outil visuel, qui ne peut pas être utilisé dans les Expert Ad
Filtrer:
Nicholas
33
Nicholas 2025.06.06 21:29 
 

Very handy and easy to use.

Alain Verleyen
51307
Réponse du développeur Alain Verleyen 2025.06.06 21:31
Thanks Nicholas.
SafaaLegend
65
SafaaLegend 2025.03.09 08:00 
 

all is great, thanks!

BlueWhisper
23
BlueWhisper 2024.12.31 20:27 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Alain Verleyen
51307
Réponse du développeur Alain Verleyen 2025.01.01 18:34
Thank you. Just warn you we are no more in 2014 :-D
[Supprimé] 2024.12.01 17:23 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Alain Verleyen
51307
Réponse du développeur Alain Verleyen 2024.12.01 18:11
Thank you very much.
Don't hesitate to check and try my other products which are in sales at my partner Daniel Stein : https://www.mql5.com/en/users/blueball/seller
Osazeme Usen
506
Osazeme Usen 2024.08.18 01:33 
 

Fantastic tool that works perfectly.

javier rodriguez
304
javier rodriguez 2024.04.21 05:45 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Alain Verleyen
51307
Réponse du développeur Alain Verleyen 2024.04.21 14:50
Thank you.
currencyporter
21
currencyporter 2023.12.13 16:19 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Ricky Trader
85
Ricky Trader 2023.11.24 23:59 
 

Thank you amazing work

Alain Verleyen
51307
Réponse du développeur Alain Verleyen 2023.11.25 00:32
You are most welcome. Thank you.
drpatch
75
drpatch 2023.05.16 11:46 
 

very good

Alain Verleyen
51307
Réponse du développeur Alain Verleyen 2023.05.16 14:46
Thank you.
Répondre à l'avis