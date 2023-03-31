MT4 History Loader

Cet utilitaire EA est destiné à télécharger toutes les données historiques de votre courtier en une seule fois. Une fois déposé sur un graphique (il peut s'agir de n'importe quel graphique), vous choisirez les symboles et les timeframes à traiter dans les entrées. Ensuite, tout est automatisé. Cela peut prendre un certain temps et ce qui est fait sera affiché dans le journal des experts.



Bien sûr, il ne peut télécharger que les données réellement disponibles sur le serveur du courtier. Le processus dépend des paramètres MT4 "Charts" "Max bars in History" et "Max bars in Chart", si vous voulez être sûr d'obtenir le maximum de données, vous pouvez régler ces valeurs à des valeurs supérieures à celles par défaut. Cependant, tous les courtiers ne fournissent pas beaucoup de données historiques, et l'utilisation de valeurs très élevées pour ces paramètres peut avoir un impact sérieux sur les performances de votre plateforme, soyez prudent en les utilisant.

Cet outil est principalement très utile pour télécharger toutes les données nécessaires pour les indicateurs ou les EA travaillant avec plusieurs symboles et plusieurs périodes, car tout sera automatisé et il n'y aura pas besoin de tout faire manuellement.

Un très bon exemple est l'utilisation de Fx Power, le meilleur indicateur de force des devises avec un historique complet sur toutes les périodes de temps, fourni par mon partenaire Daniel Stein, qui vous offre un portefeuille complet d'outils de trading et d'analyses de trading très intéressantes.



