SimSim Active Take and StopLoss Lines

L'utilità funziona con le linee orizzontali: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2.
Queste linee, che hanno nomi rigorosamente fissi, vengono tracciate dal trader in modo indipendente su qualsiasi grafico del suo terminale.
È possibile creare tutte le linee contemporaneamente oppure selezionarne una qualsiasi delle quattro.
Lo scopo delle linee diventa ovvio se si osservano i loro nomi.
Le linee Prof1 e Prof2 indicano i livelli Take Profit per la transazione, ma sono presentate in forma visiva, il che rende più facile per il trader percepire le informazioni.
Le linee Loss1 e Loss2 riflettono il livello di Stop Loss, creando una rappresentazione chiara e visiva dei rischi.
Pertanto, questo strumento aiuta a creare una visualizzazione chiara dei livelli chiave, consentendo ai trader di prendere decisioni più consapevoli.

La particolarità di questa utility è che installandola su un solo grafico, si ha la possibilità di lavorare con le linee su qualsiasi grafico terminale.
L'utilità esperta rileva automaticamente tutte le linee Prof1, Prof2, Loss1, Loss2 nel terminale e genera informazioni su tutte le transazioni sullo strumento (profitto, perdita, quantità).
Il primo scopo dell'utilità è fornire informazioni su profitti e perdite.
Utilizzare le linee di stop e profitto per chiudere le operazioni = falso Solo informazione, il simbolo OFF sotto le linee impedisce la chiusura delle operazioni.
Calcola e posiziona una linea di questo tipo sotto le linee: Prof1 OFF +584$/19 -396$/7 = +187$/26.
Spiegazione: Nome della linea, ON o OFF, se la linea è attiva o meno, importo delle transazioni redditizie e quantità, quindi importo della perdita e quantità e infine importi finali.Se non ci sono perdite, il titolo si presenta in questo modo: Prof1 OFF +910$/9 Tutte e 9 le transazioni sono redditizie e l'importo del profitto = 910$.Qui, al posto della riga Prof1, una qualsiasi delle 4 righe accettabili.
Il secondo scopo dell'utilità è chiudere le transazioni.
Utilizzare le linee di stop e di profitto per chiudere le operazioni = vero. La modalità di chiusura dell'affare è abilitata.
La modalità ON sotto la linea indica che le negoziazioni possono essere chiuse.
La procedura per chiudere le transazioni REDDITIZIE.
Tutte le transazioni BUY con profitto, in cui il prezzo BID del simbolo è superiore alla linea Prof1 o Prof2.

Tutte le transazioni di VENDITA con profitto, in cui il prezzo ASK del simbolo è al di sotto della linea Prof1 o Prof2.

La procedura per chiudere le transazioni in PERDITA.
Tutte le negoziazioni di ACQUISTO con una perdita, in cui il prezzo ASK del simbolo è al di sotto della linea Loss1 o Loss2.
Tutte le operazioni SELL con una perdita, in cui il prezzo BID del simbolo è superiore alla linea Loss1 o Loss2.
Prodotti consigliati
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilità
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilità
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
PanelKjutaMultiTerminal
Jurii Kuvshinov
Utilità
Panel "panel_kjutaMultiTerminal" for trading. Opens, modifies, closes and deletes trading and pending orders from the chart using virtual lines, buttons and the active information terminal. Automatically opens an order by indicator levels. Hints in Russian, English or disabled. It has a number of functions for trailing virtual Take Profit lines and limit orders. Displays information on the active information terminal.  Hides and includes virtual lines S/L , T / P, buttons "<>","M","X", as well a
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicatori
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Margin Call Shield MT4
DigitalPrime
Utilità
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield   is a tool for MetaTrader 4 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a  
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicatori
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicatori
L'indicatore Forex Wave wold MT4 è progettato per cercare le onde di Woolf e visualizzarle nella finestra corrente del terminale di trading. Un ottimo indicatore per i trader che utilizzano le onde di Wolfe nel trading. La sua applicazione nelle strategie di trading aumenterà notevolmente la loro efficienza e redditività. INFORMAZIONI SULL'INDICATORE A differenza di altri indicatori onda Wold, indicatore Forex onda wold MT4 ha una serie di caratteristiche che aumentano notevolmente la sua effi
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
VN Trade Panel II
Vyacheslav Nekipelov
4 (1)
Utilità
The new version of the trading panel, which now has the ability to separately close Buy and Sell orders, display targets for all orders on the chart, as well as the ability to use the panel to trade with brokers working on the FIFO rule. Also, the new version adds option buttons for separate management of open orders. It has a convenient visualized interface and intuitive control without a lot of additional tabs to which traders have to be distracted and switch their attention. Thanks to this,
Signal Strike mt4
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Indicatori
Signal Strike is a professional trading indicator designed for MetaTrader 4 that delivers clear, high‑confidence entry signals directly on your chart. Built with advanced logic that combines trend, momentum, volatility, and volume confirmation, this tool helps traders identify precise BUY and SELL opportunities with confidence. Unlike generic indicators, Signal Strike is engineered to filter out indecision candles and weak setups. When conditions align, the indicator plots entry, stop loss, an
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilità
SAFETYLOCK è lo strumento ideale per i trader che desiderano proteggere le proprie operazioni da improvvise inversioni di mercato, impostando automaticamente un ordine opposto per ogni posizione aperta. Quando un trader o un EA apre una nuova posizione, SAFETYLOCK crea immediatamente un ordine in sospeso opposto. N el caso in cui la posizione inizi a generare perdite, l'ordine pendente viene attivato, bloccando la posizione e limitando così le perdite potenziali. Questo EA offre una gamma compl
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Supply Demand Trading EA
Jani Koskinen
Utilità
Many supply demand traders find their entry levels easily, but they have trouble finding exit point, risk management and trade management. This EA is created just for that. T his is the only tool you need to trade Forex. This is not an automatic Supply Demand EA! You have to find and draw your levels yourself and EA will take care of the rest. EA handles position openings, automatically calculates the risk you define, and creates a take profit level based on the expected movement in the time you
Kali FX Trade Manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilità
KALI-FX Trade Manager – Advanced Exit & Equity Protection Utility for MetaTrader 4 The KALI-FX Trade Manager is a compact yet powerful utility designed to automate and secure trade-exit management with precision, consistency, and built-in account protection. It integrates breakeven control , trailing-stop logic , partial closing , automatic SL/TP placement , and a daily equity-protection system — ensuring every open position and overall account exposure remain under intelligent control. This
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilità
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in the most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M30,D1,W1 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read the
Trading Helper
Siarhei Vashchylka
Utilità
Trading Helper - Program for trading and money management. It works with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Comfortable trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Fixed percent method. The panel can select the lot size based on a predetermined risk 3. Trading with a fixed lot. In a few clicks, select a lot and open a Trade 4. Posi
Account Protector Metatrader 4
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Utilità
Account Protector Meta Trader 4 This utility prevents risk of ruin per trading cycle.  Retail forex trading accounts are designed with   stop out levels   that make it impossible to quickly restore lost trading capital   (to initial levels)   in the event of a human or algorithm trader  " blowing"   an account. This hampers the efforts of a trader who after growing an account investment to a multiple of its initial value, suddenly suffers irreparable loss because of several trade entry mishaps.
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
Utilità
Utility, which draws buy or sell trendlines, which can also become support or resistances able to close any position on the screen Algorithm that calculates the gain of the position, at the touch closure of the line.   The benefits you get: Works on forex and CFD, timeframe from M1 to Weekly. Easy to use screen control panel. Audible warning messages at the touch of the line. Easy to use.
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicatori
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Utilità
This panel is a part of the SupDem-Pro trading system and is used to search for the best opportunities for any available instruments. Which can be selected manually in the Market Watch (open it with CTRL + M). Using this trading panel in combination with ShvedSupDem-Pro_Zone allows to analyze multiple currency pairs with a single click. The panel allows to load any instruments from the Market Watch, from 6 major currency pairs up to all instruments (480). The indicator parameters Button Width -
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicatori
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Daily Drawdown Limit EA Prop Firm trading MT4
Mathieu, Frede Alfaro
Utilità
If you found this EA, it's probably because you want to get a funded account with a prop firm, but you see a rule that most of traders fear :   Maximum Daily Drawdown.  I've been through this problem myself as   I'm a prop firm trader   and I've made a bot to solve this rule, and you can get it to solve this problem too. How does it work ? When you first setup this EA, you need to input the   initial deposit   which corresponds to the size of your funded account. For exemple if you get a 10k$ f
Auto SL and TP Maker
Oleg Remizov
Utilità
Auto SLTP Maker MT4  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
Force Index Flat Detector m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "FORCE Index FLAT Detector" - è un efficace strumento ausiliario per il trading! Nessun bisogno di ridisegnare. Ti offro di aggiornare i tuoi metodi di trading con questo fantastico indicatore per MT4. - L'indicatore mostra le aree piatte di prezzo sul grafico. Dispone di un parametro di "sensibilità piatta", responsabile del rilevamento del prezzo piatto. - "FORCE Index FLAT Detector" può essere utilizzato per confermare l'ingresso di Price Action o in combinazione con
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.75 (20)
Utilità
Ultimate Trade Assistant MT4 — Assistente di Trading Multifunzione Oltre 66 funzioni integrate per la gestione completa del trading e dell’analisi del mercato. Unisce gestione del rischio, ordini intelligenti e analisi tecnica in un’unica piattaforma. Adatto a Forex, indici, azioni, criptovalute e metalli. Perché i trader lo scelgono Trading con un solo clic Calcolo automatico di rischio e volume Ordini intelligenti: grid, OCO, ordini nascosti, SL/TP virtuali Gestione avanzata: trailing stop, br
Bollinger Bands Send Telegram
Van Hoi Ha
Utilità
hello friends bollinger Bands signal traders. I am happy to announce that I have completed the robot that follows the market according to the signal that the closing candle is above the upper Bollinger Bands and the closing candle is below the lower Bollinger Bands, the robot will send the image to Telegram then you will check see if it is a signal that matches your order opening rules. because I find the signal system really useful for traders, so I am trying to complete many products to serve
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilità
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [ Instruction
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Risk Calculator Panell
Mykhailo Krygin
Utilità
The Risk and Reward calculator is designed to place market and pending orders. You only need to set the risk size you are willing to risk in one trade and the Stop Loss level. The calculator will calculate the required lot size for this. And by setting the Risk Reward size, you can set the ratio of expected profit to risk in one position. For example, you are willing to risk one dollar in one trade and, if the market moves in your favor, you want to make a profit of 2 times more. Then you need
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.48 (21)
Utilità
L'Expert Advisor   ripete   operazioni e posizioni un numero prestabilito di volte sul tuo conto   MetaTrader 4   . Copia tutte le operazioni aperte manualmente o da un altro Expert Advisor. Copia i segnali e aumenta il lotto dai segnali   ! Aumenta il numero di altri EA. Sono supportate le seguenti funzioni: lotto personalizzato per operazioni copiate, copia di Stop Loss, Take Profit, utilizzo di trailing stop. Versione MT5 Descrizione completa +DEMO +PDF Come comprare Come installare     C
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilità
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilità
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
Bar Replay MT4
Hoang The Manh
3.43 (7)
Utilità
Don't purchase before testing the Demo version first. DEMO version:   https://www.mql5.com/en/market/product/76917 __________________________________________________ This EA  - Tool allow you replay bar in Meta Trader 4 for back test. This Tool can back test in multi timeframe in only one chart. This Tool is very useful for Price action trader. It can work with Indicators, some indicators cannot works. So please download Demo to test before purchase.  Demo Version We do not accept refund in any
ATR Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilità
This is a simple utility which will put automatic Stop Loss and Take Profit on every new trade based on ATR values. It also has Stop Loss Trailing and Break Even function. Whenever you open a trade, it will put ATR times Stop Loss and Take Profit automatically. Stop loss and take profit are two important tools used by traders to manage risk and set profit targets in financial markets. The Average True Range (ATR) indicator can be a valuable tool in helping traders determine appropriate levels fo
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (24)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (9)
Utilità
Copiatrice->Interazione dell'interfaccia comoda e veloce, gli utenti possono utilizzarla subito       ->>>> Si consiglia di utilizzarlo su computer Windows o VPS Windows Caratteristiche: Impostazioni di copy trading diversificate e personalizzate: 1. È possibile impostare diverse modalità di lotto per diverse fonti di segnale 2. È possibile impostare diverse fonti di segnale per il copy trading forward e reverse 3. I segnali possono essere impostati con commenti 4. Se calibrare il lotto in base
Altri dall’autore
SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5
Aleksandr Tyunev
Utilità
L'utilità funziona con le linee orizzontali: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Queste linee, che hanno nomi rigorosamente fissi, vengono tracciate dal trader in modo indipendente su qualsiasi grafico del suo terminale. È possibile creare tutte le linee contemporaneamente oppure selezionarne una qualsiasi delle quattro. Lo scopo delle linee diventa ovvio se si osservano i loro nomi. Le linee Prof1 e Prof2 indicano i livelli Take Profit per la transazione, ma sono presentate in forma visiva, il che ren
SimSim Control Deal MT5
Aleksandr Tyunev
Utilità
L'utilità apre le operazioni in base ai segnali degli indicatori della serie "SimSim ARROW" . Versione per MetaTrader 4 L'utilità funziona esclusivamente in combinazione con gli indicatori della serie " SimSim ARROW ". Ciascuno di questi indicatori ha un parametro: "Offerte: Nessuna offerta, Acquista e vendi, Solo acquista, Solo vendi". Se questo parametro è impostato sul valore: "Acquista e vendi o Solo acquista o Solo vendi", i segnali degli indicatori vengono inviati all'utilità tramite var
FREE
SimSim Control Deal
Aleksandr Tyunev
Utilità
L'utility apre le negoziazioni in base ai segnali della serie di indicatori "SimSim ARROW". Versione per MetaTrader 5 L'utilità funziona esclusivamente in combinazione con gli indicatori della serie " SimSim ARROW ". Ciascuno di questi indicatori ha un parametro: "Offerte: Nessuna offerta, Acquista e vendi, Solo acquista, Solo vendi". Se questo parametro è impostato sul valore: "Acquista e vendi o Solo acquista o Solo vendi", i segnali degli indicatori vengono inviati all'utilità tramite vari
FREE
SimSim Expert Assistant
Aleksandr Tyunev
Utilità
"SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
FREE
SimSim arrow open up or down
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Indicatori
SimSim arrow open up or down The indicator calculates and summarizes data from 23 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. The indicator
SimSim Histogram open up or down
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Histogram open up or down The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader determines for himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level, and color the histogram by color: buy, sell or neutral value. The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. FIRST Trial on TRIAL - THEN RENT or
SimSim Tournament Currency Strength Table
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Tournament Currency Strength Table   This is a multi-currency indicator; it shows the relative strength of the currency and 28 major currency pairs. There are many similar indicators on the market, but let there be one more. In this indicator, unlike others, you can specify weighting factors for each timeframe. Weighting factors. Why are they? Each trader prefers to work with a specific time frame, which is the main one for him, and the signals from him are most important. Examples of s
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
Indicatori
The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. And the main user chooses the indicators necessary for him and indicates the parameters of these indicators
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
SimSim Trading Arrow
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
SimSim Trading Line
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
SimSim Trading Histogram
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
SimSim Trading Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Indicatori
MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Indicatori
Un indicatore molto semplice ma efficace. Si basa sulla linea KijunSen dell'indicatore Ichimoku e sulla MA media costruita su questa linea. Segnale Compra o Vendi: questo è il punto di intersezione di due linee!!! Io stesso uso spesso la linea KijunSen dell'indicatore Ichimoku per il trading, se il prezzo è PIÙ ALTO, considero solo ACQUISTI, se solo VENDITE sono PIÙ BASSO. E dopo aver calcolato la media della linea KijunSen e aver formato la linea KijunSen MA, sono comparsi i punti di intersezio
SimSim Arrow CCI
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow CCI è un indicatore standard del "Commodity Channel Index", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni dal valore Zero. È possibile modificare il livello zero dell'indicatore, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello zero +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segna
SimSim Arrow RSI
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow RSI è un indicatore standard del "Relative Strength Index", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 50. È possibile modificare il livello dell'indicatore 50, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 50 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate su
SimSim Arrow BEARPower
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow BEAR è un indicatore "Bears Power" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni dal valore Zero. È possibile modificare il livello zero dell'indicatore, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea zero +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verra
SimSim Arrow BULLSPower
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow BULLS è un indicatore "Bulls Power" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni dal valore Zero. È possibile modificare il livello zero dell'indicatore, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea zero +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verra
SimSim Arrow MACD
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow MACD è un indicatore standard di "Convergenza/Divergenza delle medie mobili", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni dal valore Zero. È possibile modificare il livello zero dell'indicatore, più e meno. L'indicatore genera segnali freccia 1 o 2: La linea principale attraversa il livello zero +- Delta La linea del segnale attraversa il livello zero +
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Momentum è un indicatore "Momentum" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 100. È possibile modificare il livello dell'indicatore 100, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 100 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale d
SimSim Arrow KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow KijunSen Plus MA è un indicatore a freccia proprietario. Versione dell'indicatore originale con linee KijuSen e MA. Versione per MetaTrader 5 L'indicatore genera un segnale quando la linea Kijun-sen attraversa la linea MA. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo per cui è stato concepito, ovvero come affidabile dispositivo di segnalazione. Tu
SimSim Arrow 2MA
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow 2MA è un indicatore MA standard. Il punto di intersezione della freccia è un segnale per fare trading. Versione per MetaTrader 5 I parametri degli indicatori sono simili agli indicatori MA standard: una MA lenta e l'altra MA veloce. Nel punto di intersezione si verifica un segnale per effettuare una transazione. Gli indicatori generano un segnale quando la linea MA veloce incrocia la linea MA lenta.  Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale d
SimSim Arrow ADX
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow ADX è un indicatore standard "Average Directional Movement Index", ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo per cui è stato concepito, ovvero come affidabile dispositivo di segnalazione. Tuttavia, il suo scopo secondario è quello di fung
SimSim Arrow Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Simple Signal è un indicatore a freccia proprietario. Versione per MetaTrader 5 Si tratta di un indicatore molto semplice, ha un solo parametro, il periodo per il calcolo dell'indicatore. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo per cui è stato concepito, ovvero come affidabile dispositivo di segnalazione. Tuttavia, il suo scopo secondario è que
SimSim Arrow Stochastic
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Stochastic è un indicatore "Oscillatore Stocastico" standard, ma in versione freccia. Versione per MetaTrader 5 I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta. Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 50. È possibile modificare il livello dell'indicatore 50, più e meno. L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 50 +- Delta. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate
SimSim Arrow Ichimoku
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow Ichimoku è un indicatore standard "Ichimoku Kinko Hyo", ma una versione a freccia. Versione per MetaTrader 5 L'indicatore genera i segnali 1 e 2. La linea Kijun-sen attraversa la linea dei prezzi.  La linea Kijun-sen attraversa la linea Tenkan-sen Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo per cui è stato concepito, ovvero come affidabile dispositi
SimSim Arrow 2MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow 2MA è un indicatore MA standard. Il punto di intersezione della freccia è un segnale per effettuare operazioni di trading. Versione per MetaTrader 4 I parametri degli indicatori sono simili agli indicatori MA standard: una MA lenta e l'altra MA veloce. Nel punto di intersezione si verifica un segnale per effettuare una transazione.  Gli indicatori generano un segnale quando la linea MA veloce incrocia la linea MA lenta.  Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni b
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
SimSim Arrow KijunSen Plus MA è un indicatore a freccia proprietario. Versione dell'indicatore originale con linee KijuSen e MA . Versione per MetaTrader 4 L'indicatore genera un segnale quando la linea Kijun-sen attraversa la linea MA. Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente.. È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo previsto, ovvero come dispositivo di segnalazione affidabile. Tuttavia, il suo scopo
SimSim Trading Simple Signal MT5
Aleksandr Tyunev
Indicatori
MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Indicatori
Un indicatore molto semplice ma efficace. Si basa sulla linea KijunSen dell'indicatore Ichimoku, su cui è costruita la media mobile MA. I segnali di acquisto o vendita si verificano quando queste due linee si incrociano. Utilizzo spesso la linea dell'indicatore KijunSen per il mio trading: quando il prezzo è SOPRA questa linea, mi concentro esclusivamente sull'ACQUISTO, mentre quando è SOTTO mi concentro sulla VENDITA. Inoltre, dopo aver calcolato la media della linea KijunSen e creato la medi
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione