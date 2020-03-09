Forex Radar Pro

 Forex Radar Pro: Il Tuo Arsenale Professionale per Dominare il Forex! 

Stanco di perdere opportunità redditizie a causa del sovraccarico di dati di mercato? Forex Radar Pro è il tuo assistente intelligente che trasforma il caos del mercato in segnali di trading precisi! Questo indicatore avanzato per MetaTrader 4 combina una tabella interattiva, analisi automatica delle divergenze, avvisi ed esportazione dati per operare con sicurezza ed efficienza massima. Dimentica l'analisi manuale - con Forex Radar Pro sarai sempre un passo avanti al mercato!

Perché Scegliere Forex Radar Pro?

 Supera il sovraccarico informativo
Visualizza fino a 8 asset (coppie valutarie, indici, materie prime) con dati in pips e % variazione
Rivela pattern nascosti grazie alle linee di divergenza e alla normalizzazione ATR

 Segnali tempestivi
Avvisi push/email per:

  • Divergenze rialziste/ribassiste

  • Estremi di mercato

  • Movimenti chiave

 Analisi approfondita
Confronta asset principali con quelli correlati
Filtra per volatilità
Monitora performance dei segnali (profitto massimo/drawdown)

 Esportazione dati
Salva segnali e avvisi in formato CSV per analisi successive

 Personalizzazione avanzata
Personalizza:

  • La tabella (posizione/colori/font)

  • Le modalità di calcolo (apertura/chiusura/massimi-minimi)

  • Le soglie di allerta

 Affidabilità professionale
Validazione dei parametri
Registrazione dettagliata
Codice stabile anche in alta volatilità

Come Funziona?

  1.  Configura il tuo asset principale e la watchlist (es: EURUSD, #FTSE, XAUUSD)

  2.  Personalizza tabella, avvisi e parametri analitici

  3. Ricevi dati in tempo reale

  4.  Reagisci istantaneamente ai segnali

A Chi è Rivolto?

  • Trader esperti: Per ottimizzare strategie complesse

  • Scalper e swing trader: Per monitorare più asset simultaneamente 

  • Analisti: Per esportare dati e creare modelli

Scarica Subito Forex Radar Pro!

Installazione:

  1. Copia  ForexRadarPro.mq4  nella cartella  MQL4/Indicators

  2. Compila in MetaTrader 4

  3. Aggiungi al grafico e configura

Requisiti:

  • MetaTrader 4

  • Eventi mouse abilitati ("Proprietà" → "Generale" → "Consenti eventi mouse")  

Suggerimento: Prova Forex Radar Pro su un conto demo per valutarne l'efficacia!

Trasforma il mercato nel tuo alleato con Forex Radar Pro!


