Forex Radar Pro
- Indicatori
- Vitali Platonov
- Versione: 4.8
- Aggiornato: 2 luglio 2025
- Attivazioni: 5
Stanco di perdere opportunità redditizie a causa del sovraccarico di dati di mercato? Forex Radar Pro è il tuo assistente intelligente che trasforma il caos del mercato in segnali di trading precisi! Questo indicatore avanzato per MetaTrader 4 combina una tabella interattiva, analisi automatica delle divergenze, avvisi ed esportazione dati per operare con sicurezza ed efficienza massima. Dimentica l'analisi manuale - con Forex Radar Pro sarai sempre un passo avanti al mercato!
Perché Scegliere Forex Radar Pro?
Supera il sovraccarico informativo
Visualizza fino a 8 asset (coppie valutarie, indici, materie prime) con dati in pips e % variazione
Rivela pattern nascosti grazie alle linee di divergenza e alla normalizzazione ATR
Segnali tempestivi
Avvisi push/email per:
-
Divergenze rialziste/ribassiste
-
Estremi di mercato
-
Movimenti chiave
Analisi approfondita
Confronta asset principali con quelli correlati
Filtra per volatilità
Monitora performance dei segnali (profitto massimo/drawdown)
Esportazione dati
Salva segnali e avvisi in formato CSV per analisi successive
Personalizzazione avanzata
Personalizza:
-
La tabella (posizione/colori/font)
-
Le modalità di calcolo (apertura/chiusura/massimi-minimi)
-
Le soglie di allerta
Affidabilità professionale
Validazione dei parametri
Registrazione dettagliata
Codice stabile anche in alta volatilità
Come Funziona?
-
Configura il tuo asset principale e la watchlist (es: EURUSD, #FTSE, XAUUSD)
-
Personalizza tabella, avvisi e parametri analitici
-
Ricevi dati in tempo reale
-
Reagisci istantaneamente ai segnali
A Chi è Rivolto?
-
Trader esperti: Per ottimizzare strategie complesse
-
Scalper e swing trader: Per monitorare più asset simultaneamente
-
Analisti: Per esportare dati e creare modelli
Scarica Subito Forex Radar Pro!
Installazione:
-
Copia ForexRadarPro.mq4 nella cartella MQL4/Indicators
-
Compila in MetaTrader 4
-
Aggiungi al grafico e configura
Requisiti:
-
MetaTrader 4
-
Eventi mouse abilitati ("Proprietà" → "Generale" → "Consenti eventi mouse")
Suggerimento: Prova Forex Radar Pro su un conto demo per valutarne l'efficacia!
Trasforma il mercato nel tuo alleato con Forex Radar Pro!