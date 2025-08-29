KeltnerStoch Consensus EA Hedge
- Experts
- Samir Tabarcia
- Versione: 2.4
- Attivazioni: 5
Che cos’è:
Un Expert Advisor che combina Keltner Channels (EMA20+ATR) + Stochastic (14,3,3) con un filtro di consenso di trend (EMA200 + ADX + MACD). Può trattare automaticamente oppure funzionare come indicatore visivo, disegnando sul grafico frecce e testo BUY/SELL.
Dove usarlo:
Funziona su qualsiasi simbolo e timeframe. I migliori risultati pratici li ho ottenuti su EURUSD H4 con TP = 40 pips e SL = 80 pips. ⚠️ Non è una garanzia di risultati; è un riferimento pratico. Adattalo al tuo broker e alla volatilità.
File SET:
📎 I file SET saranno pubblicati nella sezione Commenti del prodotto.
🧪 Esegui sempre backtest e/o test in demo prima di andare in reale.
Capitale consigliato:
💰 Si consiglia di utilizzare conti da 1.000 $ in su per avere margine operativo sufficiente, soprattutto se abiliti la martingale di copertura.
✅ Modalità d’uso
🟦 1) Modalità Indicatore (senza trading)
-
Mostra sul grafico frecce e testo BUY/SELL quando si verificano le condizioni Keltner+Stochastic, con il filtro di consenso se lo desideri.
-
Utile per segnali discrezionali o da combinare con le tue regole di ingresso.
-
Abilita: Draw_Signals_Always = true e lascia il trading automatico disattivato (oppure imposta Hedge_Block_Normal_Entries = true e non abilitare la copertura).
🟩 2) Modalità Auto-Trading normale
-
L’EA apre buy/sell secondo la logica Keltner+Stoch e i filtri di consenso.
-
Usa SL/TP fissi (in pips) e rispetta uno spread massimo.
🟥 3) Modalità Martingale di Copertura (loop bidirezionale)
-
Quando Enable_Hedge_Martingale è attivo, l’EA gestisce un ciclo di copertura che raddoppia (o moltiplica) la size per step in pips e chiude l’intero paniere al raggiungimento di un target monetario.
-
Nei conti netting, il comportamento di copertura viene compensato (le posizioni opposte si annullano), quindi il ciclo si comporta più come un averaging. Per una vera copertura con gambe opposte simultanee, è consigliato un conto hedging.
⚙️ Parametri (spiegati con icone)
🔧 Generale
-
Only_New_Bar – Tratta solo alla chiusura candela (riduce rumore e rientri).
-
Draw_Signals_Always – Disegna frecce/testo sempre, anche senza ordine.
-
Debug_Comment – Mostra un pannello di debug sul grafico.
-
Trade_Buy / Trade_Sell – Abilita/disabilita buy e sell.
-
Entry_Signal_Mode
-
KS_AND_CONSENSUS (conservativo) ➜ Keltner+Stoch e consenso.
-
KS_ONLY (più attivo) ➜ solo segnale Keltner+Stoch, senza consenso.
-
CONSENSUS_ONLY (trend puro) ➜ solo consenso.
-
-
One_Position_Per_Symbol – Evita posizioni multiple in modalità normale.
💵 Gestione del denaro
-
Lots_Pips – Lotto base (anche base per il ciclo di copertura).
-
StopLoss_Pips / TakeProfit_Pips – SL/TP fissi (pips).
-
Max_Spread_Pips – Non trattare se lo spread supera questo limite.
-
Margin_Reserve_Percent – Riserva di margine libero per evitare “No money”.
L’EA adatta automaticamente il volume ai min/step/max del simbolo e al margine disponibile (conforme alla validazione Market).
📏 Keltner Channels
-
KC_EMA_Period – Periodo EMA della banda centrale (prezzo tipico).
-
KC_ATR_Period – Periodo ATR.
-
KC_ATR_Mult – Moltiplicatore per le bande superiore/inferiore.
📉 Stocastico
-
Stoch_K_Period , Stoch_D_Period , Stoch_Slowing – Parametri standard (14,3,3).
-
Stoch_Overbought , Stoch_Oversold – Livelli di ipercomprato/ipervenduto.
🧭 Filtro di Consenso (trend)
-
EMA_Long – EMA 200 per bias direzionale.
-
ADX_Period / ADX_Threshold – ADX per forza del trend.
-
MACD_Fast/Slow/Signal – Istogramma MACD per confermare il bias.
🔁 Martingale di Copertura (opzionale)
-
Enable_Hedge_Martingale – Attiva il loop.
-
Hedge_Step_Pips – Distanza (pips) per aprire un nuovo step dalla ultima entrata del ciclo (bidirezionale: apre BUY se il prezzo sale dello step; SELL se scende dello step).
-
Hedge_Max_Steps – Limite dei raddoppi (controllo del rischio).
-
Hedge_Lot_Mult – Moltiplicatore di lotto (es. 1.5 o 2.0).
-
Hedge_Basket_Target_Money – Target monetario per chiudere l’intero paniere.
-
Hedge_Block_Normal_Entries – Sospende le entrate normali durante un ciclo attivo.
🚀 Avvio rapido (esempio consigliato)
EURUSD – H4 (conservativo)
-
Entry_Signal_Mode = KS_AND_CONSENSUS
-
Lots_Pips = 0.01 (o il minimo del simbolo)
-
TakeProfit_Pips = 40
-
StopLoss_Pips = 80
-
Max_Spread_Pips = 3.0
-
Enable_Hedge_Martingale = false (per iniziare)
-
Draw_Signals_Always = true
-
Margin_Reserve_Percent = 30
Se abiliti la Copertura (solo se comprendi il rischio di scalare):
-
Hedge_Step_Pips = 50
-
Hedge_Lot_Mult = 1.5 ~ 2.0
-
Hedge_Max_Steps = 4 ~ 6
-
Hedge_Basket_Target_Money = 3 ~ 10 (per 0,01 lotto, come guida indicativa)
-
Per una vera copertura multi-gamba simultanea, è consigliato un conto hedging.
🧠 Suggerimenti & best practice
-
Backtest con i dati del tuo broker; poi demo; solo dopo reale.
-
Se “non apre”, controlla spread, Only_New_Bar , Entry_Signal_Mode , min/step del lotto e il margine libero.
-
Su simboli come XAU/XAG, step di lotto e spread possono essere elevati: regola Lots_Pips , Max_Spread_Pips e Margin_Reserve_Percent .
-
La martingale aumenta il rischio. Imposta limiti ( Hedge_Max_Steps ) e un target paniere realistico.
❓ FAQ rapido
-
Si può usare come indicatore senza fare trading?
Sì. Lascia Enable_Hedge_Martingale = false , e puoi anche disattivare Trade_Buy/Sell se vuoi solo segnali visivi. Mantieni Draw_Signals_Always = true .
-
Funziona nei conti netting?
Sì. Ma la copertura viene compensata; per vere posizioni opposte simultanee usa un conto hedging.
-
Adatta automaticamente il lotto al broker?
Sì. L’EA arrotonda a SYMBOL_VOLUME_STEP , rispetta min/max e inoltre non forza ordini se il margine non è sufficiente (evita “No money”).
📎 File SET & Supporto
-
Scarica i file SET nella sezione Commenti del prodotto.
-
Condividi domande e risultati; preset aggiuntivi saranno pubblicati in base ai feedback degli utenti.
Avvertenza: Il trading comporta rischi. Questo EA non garantisce risultati e va usato con una corretta gestione del denaro. Esegui sempre backtest e test in demo prima dei conti reali. Si consiglia di lavorare con conti di 1.000 $ o più, soprattutto se abiliti la loop di martingale.