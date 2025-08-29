KeltnerStoch Consensus EA Hedge

KeltnerStoch Consensus EA (con Martingale di Copertura e Modalità Indicatore)

Che cos’è:
Un Expert Advisor che combina Keltner Channels (EMA20+ATR) + Stochastic (14,3,3) con un filtro di consenso di trend (EMA200 + ADX + MACD). Può trattare automaticamente oppure funzionare come indicatore visivo, disegnando sul grafico frecce e testo BUY/SELL.

Dove usarlo:
Funziona su qualsiasi simbolo e timeframe. I migliori risultati pratici li ho ottenuti su EURUSD H4 con TP = 40 pips e SL = 80 pips. ⚠️ Non è una garanzia di risultati; è un riferimento pratico. Adattalo al tuo broker e alla volatilità.

File SET:
📎 I file SET saranno pubblicati nella sezione Commenti del prodotto.
🧪 Esegui sempre backtest e/o test in demo prima di andare in reale.

Capitale consigliato:
💰 Si consiglia di utilizzare conti da 1.000 $ in su per avere margine operativo sufficiente, soprattutto se abiliti la martingale di copertura.

✅ Modalità d’uso

🟦 1) Modalità Indicatore (senza trading)

  • Mostra sul grafico frecce e testo BUY/SELL quando si verificano le condizioni Keltner+Stochastic, con il filtro di consenso se lo desideri.

  • Utile per segnali discrezionali o da combinare con le tue regole di ingresso.

  • Abilita: Draw_Signals_Always = true e lascia il trading automatico disattivato (oppure imposta Hedge_Block_Normal_Entries = true e non abilitare la copertura).

🟩 2) Modalità Auto-Trading normale

  • L’EA apre buy/sell secondo la logica Keltner+Stoch e i filtri di consenso.

  • Usa SL/TP fissi (in pips) e rispetta uno spread massimo.

🟥 3) Modalità Martingale di Copertura (loop bidirezionale)

  • Quando Enable_Hedge_Martingale è attivo, l’EA gestisce un ciclo di copertura che raddoppia (o moltiplica) la size per step in pips e chiude l’intero paniere al raggiungimento di un target monetario.

  • Nei conti netting, il comportamento di copertura viene compensato (le posizioni opposte si annullano), quindi il ciclo si comporta più come un averaging. Per una vera copertura con gambe opposte simultanee, è consigliato un conto hedging.

⚙️ Parametri (spiegati con icone)

🔧 Generale

  • Only_New_Bar – Tratta solo alla chiusura candela (riduce rumore e rientri).

  • Draw_Signals_Always – Disegna frecce/testo sempre, anche senza ordine.

  • Debug_Comment – Mostra un pannello di debug sul grafico.

  • Trade_Buy / Trade_Sell – Abilita/disabilita buy e sell.

  • Entry_Signal_Mode

    • KS_AND_CONSENSUS (conservativo) ➜ Keltner+Stoch e consenso.

    • KS_ONLY (più attivo) ➜ solo segnale Keltner+Stoch, senza consenso.

    • CONSENSUS_ONLY (trend puro) ➜ solo consenso.

  • One_Position_Per_Symbol – Evita posizioni multiple in modalità normale.

💵 Gestione del denaro

  • Lots_Pips – Lotto base (anche base per il ciclo di copertura).

  • StopLoss_Pips / TakeProfit_Pips – SL/TP fissi (pips).

  • Max_Spread_Pips – Non trattare se lo spread supera questo limite.

  • Margin_Reserve_Percent – Riserva di margine libero per evitare “No money”.
    L’EA adatta automaticamente il volume ai min/step/max del simbolo e al margine disponibile (conforme alla validazione Market).

📏 Keltner Channels

  • KC_EMA_Period – Periodo EMA della banda centrale (prezzo tipico).

  • KC_ATR_Period – Periodo ATR.

  • KC_ATR_Mult – Moltiplicatore per le bande superiore/inferiore.

📉 Stocastico

  • Stoch_K_Period , Stoch_D_Period , Stoch_Slowing – Parametri standard (14,3,3).

  • Stoch_Overbought , Stoch_Oversold – Livelli di ipercomprato/ipervenduto.

🧭 Filtro di Consenso (trend)

  • EMA_Long – EMA 200 per bias direzionale.

  • ADX_Period / ADX_Threshold – ADX per forza del trend.

  • MACD_Fast/Slow/Signal – Istogramma MACD per confermare il bias.

🔁 Martingale di Copertura (opzionale)

  • Enable_Hedge_Martingale – Attiva il loop.

  • Hedge_Step_Pips – Distanza (pips) per aprire un nuovo step dalla ultima entrata del ciclo (bidirezionale: apre BUY se il prezzo sale dello step; SELL se scende dello step).

  • Hedge_Max_Steps – Limite dei raddoppi (controllo del rischio).

  • Hedge_Lot_Mult – Moltiplicatore di lotto (es. 1.5 o 2.0).

  • Hedge_Basket_Target_Money – Target monetario per chiudere l’intero paniere.

  • Hedge_Block_Normal_Entries – Sospende le entrate normali durante un ciclo attivo.

🚀 Avvio rapido (esempio consigliato)

EURUSD – H4 (conservativo)

  • Entry_Signal_Mode = KS_AND_CONSENSUS

  • Lots_Pips = 0.01 (o il minimo del simbolo)

  • TakeProfit_Pips = 40

  • StopLoss_Pips = 80

  • Max_Spread_Pips = 3.0

  • Enable_Hedge_Martingale = false (per iniziare)

  • Draw_Signals_Always = true

  • Margin_Reserve_Percent = 30

Se abiliti la Copertura (solo se comprendi il rischio di scalare):

  • Hedge_Step_Pips = 50

  • Hedge_Lot_Mult = 1.5 ~ 2.0

  • Hedge_Max_Steps = 4 ~ 6

  • Hedge_Basket_Target_Money = 3 ~ 10 (per 0,01 lotto, come guida indicativa)

  • Per una vera copertura multi-gamba simultanea, è consigliato un conto hedging.

🧠 Suggerimenti & best practice

  • Backtest con i dati del tuo broker; poi demo; solo dopo reale.

  • Se “non apre”, controlla spread, Only_New_Bar , Entry_Signal_Mode , min/step del lotto e il margine libero.

  • Su simboli come XAU/XAG, step di lotto e spread possono essere elevati: regola Lots_Pips , Max_Spread_Pips e Margin_Reserve_Percent .

  • La martingale aumenta il rischio. Imposta limiti ( Hedge_Max_Steps ) e un target paniere realistico.

❓ FAQ rapido

  • Si può usare come indicatore senza fare trading?
    Sì. Lascia Enable_Hedge_Martingale = false , e puoi anche disattivare Trade_Buy/Sell se vuoi solo segnali visivi. Mantieni Draw_Signals_Always = true .

  • Funziona nei conti netting?
    Sì. Ma la copertura viene compensata; per vere posizioni opposte simultanee usa un conto hedging.

  • Adatta automaticamente il lotto al broker?
    Sì. L’EA arrotonda a SYMBOL_VOLUME_STEP , rispetta min/max e inoltre non forza ordini se il margine non è sufficiente (evita “No money”).

📎 File SET & Supporto

  • Scarica i file SET nella sezione Commenti del prodotto.

  • Condividi domande e risultati; preset aggiuntivi saranno pubblicati in base ai feedback degli utenti.

Avvertenza: Il trading comporta rischi. Questo EA non garantisce risultati e va usato con una corretta gestione del denaro. Esegui sempre backtest e test in demo prima dei conti reali. Si consiglia di lavorare con conti di 1.000 $ o più, soprattutto se abiliti la loop di martingale.


Prodotti consigliati
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Experts
60% Discount From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot             - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators wh
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experts
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Experts
The USDJPY Focused Breaker is designed specifically for the H1 (1-hour) timeframe of the USDJPY currency pair, based on Channel-Break FX technology. The trend channel is identified using an AI model, which employs a 1D convolutional neural network (CNN) to recognize market trends. Key features of this version include: Optimization : Enhanced strategies for opening and closing positions. Timeframes and Pairs : Usable on M30, H1, H4, and D1 timeframes and across multiple currency pairs including
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Experts
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
FX NightScalper MT5
Feng Zhu
5 (1)
Experts
Live Signal  :    https://www.mql5.com/en/signals/author/usd180307         Peculiarities The EA just need attached to ONLY one chart to trading 6 sybolms.  The EA can open three different trading strategies on different charts, but note that different magic numbers must be used. Multicurrency transactions to share the risk of loss. Does not require optimization and configuration. Uses ready-made strategies. Flexible risk management system.  Advanced algorithm for entering and exiting the market
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Net Z
Sugianto
5 (1)
Experts
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experts
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.38 (29)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Experts
EA PeakFlow AI Pro is an advanced Expert Advisor designed to maximize your profits based on the powerful High Low indicator. Developed with Artificial Intelligence algorithms and highly optimized parameters, this EA offers a precise and efficient approach to automated trading in the financial market. Key Features High Low Strategy: Leverage critical market levels for optimized entry and exit points. Dynamic Trailing Stop Loss: Protects profits while minimizing risks in real-time. Artificial In
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.81 (21)
Experts
Neural Vertex – Un Expert Advisor disciplinato di tipo “mean-reversion” per le coppie Forex maggiori e minori. Testato su 6 coppie e 5 anni di dati (~1350 operazioni) . Combina RSI, ADX e doppia conferma EMA per fornire segnali di ingresso e uscita precisi, basati su evidenze . Nessun martingala, nessun grid – solo logica trasparente, controllo rigoroso del rischio e trailing stop opzionale . Progettato per i trader che cercano coerenza senza artifici . Concetto principale Tipo di mercato : mean
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP , sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. Segnale live:  CLICCA QUI Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti. Prezzo finale: $2937 — il pr
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Altri dall’autore
Polar Bear MACD Divergence
Samir Tabarcia
1 (1)
Experts
Polar Bear MACD Divergence – Expert Advisor (EA) per MetaTrader 5 Strategia di trading: Divergenza MACD Classica & Nascosta | Coppia migliore: EURUSD | Timeframe: 1H Caratteristiche principali Rilevamento intelligente delle divergenze – Identifica divergenze classiche e nascoste per inversioni ad alta probabilità. Gestione del rischio flessibile – Stop Loss regolabile (30 pips) & Take Profit (30 pips). Martingala (opzionale) – Moltiplicatore del lotto (2.0x) per recuperare le pe
FREE
Meta Trends
Samir Tabarcia
Experts
Requirements Optimized to work with EURUSD. For timeframe 1H. Minimum recommended deposit is $600  for initial lot set to 0.10(do not set in less of 0.10 lot) ECN broker with low spread is recommended to get better results. (Money Management) Lot                                 0.10 EMA fast                         20 EMA slow                        50 Star_With_Candle_ID     15 ST                                  30 TP                                  60 (Mode Grid) Distance Grid Pips         
Meta Scalping Pro
Samir Tabarcia
Experts
Requirements Optimized to work with EURUSD, USDJPY, GBPCHF, GBPAUD. For timeframe 1H. Minimum recommended deposit is $1000  for initial lot set to 0.01, ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very easy.  Simply run the EA on a pair H1 chart (Money Management) Lot                              0.01 Distance Pips                  15 Close Money                   25 (Mode ADX) ADX Period                     20 (Mode Break even) Pips on Profit                 20 Br
Meta Cyborg
Samir Tabarcia
Experts
Requirements Optimized to work with EURJPY. For timeframe 15m. Minimum recommended deposit is $700  for initial lot set to 0.02, Warning use !! (do not set at Lot 0.01) for EURJPY pair  I will add a Set File for it on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very easy.  Simply run the EA on the  EURJPY  pair, 15m chart then load the (set file) and just press ok (Money Management) Lot                              0.01 Distance Pips                  1
Metabull
Samir Tabarcia
5 (1)
Experts
Requirements Optimized to work with EURUSD. For timeframe 1H. Minimum recommended deposit is $500  for initial lot set to 0.10, Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files for it on (Comments) 3 New set Files add to Comments. ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very easy.  Simply run the EA on the  EURUSD  pair 1H chart  and just press ok (Money Management) Lot           
Metafalcon
Samir Tabarcia
Experts
Requirements Optimized to work with EURUSD. For timeframe 4H. Minimum recommended deposit is $300  for initial lot set to 0.10, Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very easy.  Simply run the EA on the  EURUSD  pair 4H chart  and just press ok (Money Management) Lot                              0.10 (Fal
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Experts
Requirements Optimized to work with   EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD For timeframe 4H. *(Minimum recommended deposit is $300 for each Pair) for initial lot set to 0.10, My favorite Pair are (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very e
Meta Dragon
Samir Tabarcia
Experts
Requirements Optimized to work with EURUSD. For timeframe 15. Minimum recommended deposit is $1000  for initial lot set to 0.01 Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$ You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) The EA will work on any frame time OR any pair chart ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very easy.  Simply run the EA on the  EURUSD  pair 15m chart  and just press ok (Money Mana
Meta Archer
Samir Tabarcia
Experts
Requirements Optimized to work with EURUSD,  (but it will work on any pair) For timeframe 15m and 1H, (but it will work on any  timeframe) Minimum recommended deposit is $500  for initial lot set to 0.01, Warning it will be SALE only 5 Copy at 60$ Then it will be update up to 350$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very easy.  Simply run the EA on the  EURUSD  pair 1H or 15m chart
SafeCross 5M
Samir Tabarcia
Experts
**SafeCross Pro EA - Sistema di Trading Intelligente con Conferma a Candele**   Massimizza i tuoi profitti su **EURUSD M5** con **SafeCross Pro EA**, un robot di trading automatico basato su un avanzato incrocio di medie mobili con filtri di conferma a candele e gestione del rischio professionale. Progettato per mercati volatili, è ideale per trader che cercano consistenza e protezione del capitale.   --- ### **Caratteristiche Principali**   **Strategia Collaudata**   - Incrocio tra
EMA Turbo
Samir Tabarcia
Experts
EMA Turbo - Stratégie de Scalping avec EMA + Engulfing Trading automatisé avec filtre de tendance EMA et chandeliers Engulfing ! Conçu pour les traders recherchant des signaux de haute précision sur l'EURUSD (H1), cet EA combine : Filtre de tendance EMA (60 périodes) Entrées basées sur des motifs Engulfing personnalisables Mode Turbo pour un scalping plus agressif Gestion des risques avec martingale contrôlée (optionnel) Caractéristiques clés Stratégie Indicateur EMA (60) pour
Vampira Trend
Samir Tabarcia
Experts
MQL5 Market Listing Description: "Vampira Trend" – Smart Trading EA for EURUSD (1H) Domina il mercato con "Vampira Trend"! Un assistente di trading automatizzato progettato per EURUSD (1H), che combina strategie contro-tendenza (Opposite Trend) e di follow-trend (Follow Trend) con una gestione avanzata del rischio. Caratteristiche principali Due modalità di trading in un unico strumento: Mode_Opposite_Trend : Opera contro la tendenza nelle zone di ipercomprato/ipervenduto. Mode_Follow
Polar Bear Auto Trend Lines
Samir Tabarcia
Experts
Descrizione del Robot "Polar Bear Auto Trend Lines" per il MQL5 Market Scopri la potenza dell’analisi tecnica automatizzata con "Polar Bear Auto Trend Lines" ! Questo Expert Advisor (EA) è progettato per tracciare automaticamente le linee di tendenza in tempo reale, sia sopra che sotto il grafico dei prezzi, aiutandoti a individuare opportunità di trading precise. Caratteristiche Principali Linee di Tendenza Automatiche : Il robot rileva e disegna linee di tendenza in tempo reale, seguendo
Martial Arts Heiken Ashi
Samir Tabarcia
Experts
** Martial Arts on Heiken Ashi - EA per MetaTrader 5 (Mercato MQL5) ** **Domina il mercato con la precisione di Heiken Ashi** **Martial Arts on Heiken Ashi** è un robot di trading progettato per operare su **qualsiasi coppia e timeframe**, utilizzando le candele Heiken Ashi per filtrare il rumore di mercato e catturare i trend con maggiore chiarezza. Basato su una **strategia di martingala controllata**, questo EA mira a recuperare le perdite e massimizzare i profitti con una gestione del
Martial Arts ADX Indicator Strategy
Samir Tabarcia
Experts
** Strategia ADX "Martial Arts" - Robot per MetaTrader 5 ** ** Robot di Trading basato sull'indicatore ADX - Ottimizzato per EURUSD 1H (Funziona su tutti i timeframe)** **Descrizione:** "**Martial Arts ADX Indicator Strategy**" è un **Expert Advisor (EA)** intelligente che utilizza l'**indicatore ADX (Average Directional Index)** per identificare trend forti ed eseguire operazioni con precisione. Questo robot funziona su **tutti i timeframe**, ma i migliori risultati sono stati ottenuti
Hunter Trend Mode Grid
Samir Tabarcia
Experts
Descrizione del prodotto: Hunter Trend Mode Grid – EA di Trading per MetaTrader 5 Potenzia il tuo trading con il sistema di medie mobili, hedging e strategia Grid! Hunter Trend Mode Grid è un Expert Advisor (EA) automatizzato progettato per operare nel mercato Forex utilizzando un incrocio di medie mobili esponenziali (EMA) combinato con una strategia di hedging e Grid. Questo EA è altamente versatile e può essere utilizzato su qualsiasi coppia di valute e timeframe, anche se i migliori risultat
Ninja Moving Average Crossover
Samir Tabarcia
Experts
Ninja Moving Average Crossover + Martingale (Alternate Lots) Ninja Moving Average Crossover è un Expert Advisor (EA) che combina i segnali di incrocio delle medie mobili con una strategia Martingale a lotti alternati per aprire e gestire operazioni. Può funzionare su qualsiasi coppia e timeframe (con la giusta ottimizzazione). Migliori risultati ottenuti su: EURUSD – H1 Ma può essere utilizzato su qualsiasi simbolo e timeframe con i parametri corretti. File SET disponibili nella s
Ninja Hedging Trend EMA RSI
Samir Tabarcia
Experts
Fermati un attimo e guarda come funziona… Lo amerai! "Ninja Hedging Trend EMA RSI" EA   protegge il tuo capitale con l' Hedging Intelligente , segue il trend con   EMA 200   e conferma gli ingressi con   RSI 14 , tutto mentre gestisce il rischio con un   Martingale controllato !   Perché lo amerai? Funziona su qualsiasi mercato   (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, ecc.) Chiude automaticamente in profitto/perdita   (senza stress!) Si adatta al tuo stile : Lotti fissi o Martingale? Decidi tu!
Snowball Strategy EMA Cross
Samir Tabarcia
Experts
**Snowball Strategy EMA Cross - Potenzia i Tuoi Trade con l'Effetto Palla di Neve**   Con **Snowball Strategy EMA Cross**, l'EA che combina la precisione degli incroci EMA con il potere dell'**"effetto palla di neve"** per massimizzare i tuoi profitti nel trading a lungo termine!   **Strategia Principale:**   - Opera utilizzando un **incrocio EMA (8 e 12)** per identificare trend forti.   - Funziona meglio su timeframe più ampi (ottimale su **EURUSD 1H**, ma adatto a qualsiasi coppia e tim
Super Board hybrid
Samir Tabarcia
Experts
# Sistema di Trading a Consenso Multi-Timeframe ## Panoramica Il Sistema di Trading a Consenso Multi-Timeframe è uno strumento di trading sofisticato che combina analisi visiva con capacità di esecuzione automatizzata. Questo Expert Advisor monitora multiple coppie valutarie su 7 timeframe differenti, fornendo ai trader una visione completa del mercato ed eseguendo operazioni quando vengono identificati forti segnali di consenso. ## Caratteristiche Principali ### Board di Trading Visivo -
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione