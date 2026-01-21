The Aurum Strategic Holdings EA

Strategia di Trading sull'Oro di Livello Istituzionale (H1)

The Aurum Strategic Holdings EA è un sistema di trading algoritmico professionale, specificamente progettato per il trading dell'oro (XAUUSD) sul timeframe H1.

È destinato a capitali istituzionali, investitori ad alto patrimonio e fondi di investimento che ricercano costanza, trasparenza e una gestione rigorosa del rischio. Questa strategia si basa sulla pura logica di mercato e sul comportamento del prezzo (Price Action).

Non utilizza né martingale, né grid trading, né tecniche di copertura (hedging), né alcuna forma di moltiplicazione dei lotti.

Ogni posizione viene aperta con un rischio fisso e calcolato, per poi essere chiusa secondo rigorose regole di esecuzione.

Performance Verificata (Risultati 2024–2025)

Asset: XAUUSD (Oro)

Timeframe: H1

Periodo di test: anni completi 2024 e 2025

Numero totale di trade: 5.526

Profit Factor: 2.98

Indice di Sharpe: 2.46

Profitto netto totale: +346.540 USD

Guadagno medio per trade: 62.71 USD

Percentuale di successo: 78.28%

Recovery Factor: 12.99

Controllo del Drawdown (Metriche di Rischio di Livello Istituzionale)

Drawdown massimo dell’Equity: 10.21%

Drawdown assoluto dell’Equity: 3.183 USD

Drawdown assoluto del Balance: 1.223 USD

Questi dati dimostrano una strategia che privilegia la preservazione del capitale pur mantenendo un forte potenziale di crescita.

Comportamento di Trading & Stabilità

Nessuna martingala

Nessun grid trading

Nessuna moltiplicazione dei lotti

Nessun averaging down (mediazione delle perdite)

Esecuzione interamente basata su regole predefinite

Grande stabilità statistica su un ampio campione di trade

Ottimizzata per una performance costante, non per un approccio aggressivo o speculativo

Requisiti di Capitale

Capitale minimo iniziale: 5.000 USD

Capitale raccomandato: 10.000 USD o superiore

Progettata per modelli professionali di allocazione del capitale

A Chi Si Rivolge Questa Strategia

Questo EA non è destinato ai trader retail alla ricerca di profitti rapidi. È progettato esclusivamente per:

Fondi di investimento

Società di prop trading

Gestori di portafoglio

Capitale istituzionale

Investitori ad alto patrimonio (HNWI)

Perché Scegliere The Aurum Strategic Holdings EA

Le vere istituzioni esigono:

Dati verificati Drawdown controllato Robustezza statistica Logica di esecuzione trasparente Sostenibilità a lungo termine

Questo sistema riflette gli standard del trading istituzionale, allontanandosi dal comportamento speculativo tipico del trading al dettaglio.

Dichiarazione di Posizionamento

The Aurum Strategic Holdings EA non è un semplice robot di trading. È un motore di gestione del capitale progettato per portafogli professionali specializzati nell'oro.

